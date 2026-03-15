Fallece Phil Campbell, exguitarrista de Motörhead

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/ 15 marzo 2026
    Fallece Phil Campbell, exguitarrista de Motörhead
    Fallece Phil Campbell, tras una complicación posoperatoria Vanguardia

Phil Campbell fue guitarrista de Motörhead por 31 años, por lo cual destacó en álbumes como: Orgasmatron, Inferno y Bad magic

El 15 de marzo se reportó el fallecimiento del exguitarrista de la banda Motörhead, Phil Campbell. Murió a causa de una complicación postoperatoria, a los 64 años de edad.

Según comentarios de sus familiares, su muerte ocurrió el 13 de marzo, tras ‘una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor’. El hecho fue confirmado para los fanáticos del guitarrista, cuando en su perfil de redes sociales se publicó una fotografía de él, en blanco y negro, con la descripción: ‘Con profundo pesar, debemos informar que Philip Anthony Campbell ha fallecido’.

La banda Motörhead, reconocida por ser una de las principales precursoras del rock y del heavy metal, dio el siguiente mensaje:

Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o 20, porque, simplemente, Phil amaba vivir y la vivió con gran alegría’.

Campbell fue miembro de Motörhead desde 1984. No fue uno de los miembros fundadores, pero compartió el escenario con el vocalista Lemmy Kilmister, quien falleció en el 2015. Posteriormente, la banda se disolvió.

No obstante, el exguitarrista formó su propia agrupación con sus hijos, llamando a la banda ‘Phil Campbell and The Bastard Sons’ y mantuvo una gira constante.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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