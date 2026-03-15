Fallece Phil Campbell, exguitarrista de Motörhead

El 15 de marzo se reportó el fallecimiento del exguitarrista de la banda Motörhead, Phil Campbell. Murió a causa de una complicación postoperatoria, a los 64 años de edad.

Según comentarios de sus familiares, su muerte ocurrió el 13 de marzo, tras ‘una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor’. El hecho fue confirmado para los fanáticos del guitarrista, cuando en su perfil de redes sociales se publicó una fotografía de él, en blanco y negro, con la descripción: ‘Con profundo pesar, debemos informar que Philip Anthony Campbell ha fallecido’.

La banda Motörhead, reconocida por ser una de las principales precursoras del rock y del heavy metal, dio el siguiente mensaje:

‘Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o 20, porque, simplemente, Phil amaba vivir y la vivió con gran alegría’.