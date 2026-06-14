¿Fallecieron Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en Brasil?

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    ¿Fallecieron Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en Brasil?
    Reportan los fallecimientos de Oliver Tree y Gaspar Prim en Brasil Vanguardia

Aunque no se han hecho declaraciones oficiales, medios de difusión e incluso la CNN reportaron el accidente

El 14 de mayo, la cadena de noticias de los Estados Unidos, CNN, y varias publicaciones en redes sociales han compartido que el artista musical Oliver Tree y el influencer de Argentina, Gaspar Prim, fallecieron en Brasil.

Aunque no se han hecho declaraciones oficiales o desmentido las alegaciones del reportaje de la CNN, se detalló que supuestamente Oliver Tree y el influencer estuvieron presentes en un accidente de helicóptero.

Se describió que dos helicópteros colisionaron en Río de Janeiro, Brasil. Hasta el momento, se ha reportado el fallecimiento de 6 personas, presuntamente, dos de ellas, las figuras públicas mencionadas. También se agregó que presuntamente, el artista Lucas Frota estuvo en el incidente.

En seguimiento al reportaje de la CNN, sobre los fallecimientos, se destacó que el productor musical Waoo publicó en Instagram lo siguiente:

Te amo mucho mi hermano —Lucas—, ¡tú eres la persona más iluminada y maravillosa que he conocido en toda mi vida! Estoy sin alma pero rezando mucho por ti donde quiera que estés’.

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Hasta el momento, no se han hecho declaraciones oficiales ni se ha desmentido si los reportes de la CNN y los que aparecen en redes sociales son ciertos. En Instagram, varias cuentas de difusión han hecho gráficos en honor a Oliver Tree, quien habría fallecido a los 32 años de edad.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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