Fede Vigevani debuta como el primer infiltrado en La Casa de los Famosos 2026

El último en cruzar la puerta de la casa fue el influencer Fede Vigevani , quien recibió una misión distinta al resto de los participantes. Frente a Galilea Montijo y bajo las instrucciones de La Jefa , el creador de contenido descubrió que sería el primer habitante infiltrado en la historia del programa.

La gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 no solo presentó a los 18 habitantes que protagonizarán la nueva edición del reality, sino que también reveló una sorpresa que promete cambiar la dinámica del juego desde el primer día.

Esto significa que Vigevani no buscará ganar la competencia mediante nominaciones o pruebas tradicionales. Su permanencia dependerá de cumplir con éxito las órdenes que reciba del público sin que los demás habitantes descubran cuál es su verdadero papel dentro de la casa.

”No compites como el resto de los habitantes”, fue el mensaje que recibió Fede Vigevani al ingresar al reality.

EL PÚBLICO DECIDE LAS MISIONES A TRAVÉS DE WHATSAPP

Una de las principales novedades de esta temporada es la participación directa de la audiencia en el desarrollo del juego. Mediante el canal oficial de WhatsApp del programa, los espectadores podrán elegir las tareas que deberá realizar el influencer argentino durante su estancia.

Para la primera misión, la producción presentó tres alternativas:

· Esconder el papel de baño.

· Ocultar los sartenes.

· Esconder el café.

La votación favoreció la primera opción, por lo que Fede Vigevani deberá desaparecer el papel de baño sin despertar sospechas entre sus compañeros. Aunque parece una tarea sencilla, representa el primer reto para mantener su identidad como infiltrado en secreto.

La dinámica convierte al público en un jugador más dentro del reality, ya que cada decisión podrá modificar la convivencia y generar situaciones inesperadas entre los habitantes.

UN JUEGO DIFERENTE AL DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES

A diferencia de los otros concursantes, Fede Vigevani no acumulará votos de nominación ni participará en la competencia bajo las reglas habituales del programa.

Su desafío consiste en ejecutar correctamente las misiones enviadas desde el exterior mientras mantiene la confianza del resto del grupo. Si sus compañeros descubren que actúa como infiltrado, su papel dentro del reality podría cambiar radicalmente.

La producción no ha revelado cuántas tareas recibirá durante la temporada ni con qué frecuencia llegarán las instrucciones del público, lo que añade un elemento de incertidumbre al formato.

”El público podrá enviar misiones durante toda la temporada”, informó la producción al presentar la nueva dinámica.

UNA APUESTA PARA ACERCARSE A LAS NUEVAS AUDIENCIAS

La incorporación de Fede Vigevani, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, forma parte de la estrategia del programa para conectar con una audiencia más joven acostumbrada al consumo de contenido digital.

Con millones de seguidores en distintas plataformas, el influencer argentino se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en internet, por lo que su participación representa una de las principales novedades de esta edición.

Al mismo tiempo, la producción renovó parte del equipo de conducción. Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participarán en programas especiales. Galilea Montijo continuará encabezando las galas de eliminación y los eventos más importantes del reality.

LOS 18 HABITANTES INICIAN LA CONVIVENCIA

La cuarta temporada reúne a un grupo diverso de personalidades provenientes de la televisión, la música, las redes sociales y el entretenimiento.

Entre los habitantes se encuentran:

· Mariana Ochoa.

· Luis Chaparro.

· Gema Garoa.

· Yanet García.

· Memo Schutz.

· Brianda Deyanara.

· Fede Vigevani.

· Ese Pérez.

· Arantza Ruiz.

· Masad Altamimi.

· Flor Vigna.

· Yahir.

· Cynthia Klitbo.

· Moisés Peñaloza.

· Aldo Rendón.

· Ximena Herrera.

· Karina Torres.

· Ernesto Laguardia.

Mientras el resto comienza a formar alianzas y conocer las reglas de convivencia, Fede Vigevani inicia una partida paralela en la que deberá actuar con discreción para cumplir las órdenes del público sin revelar el secreto que lo distingue de todos los demás.

DATOS CURIOSOS

· Fede Vigevani es el primer habitante infiltrado en la historia de La Casa de los Famosos México.

· Las misiones del influencer serán elegidas por el público mediante el canal oficial de WhatsApp, una dinámica inédita en el reality.

· La primera tarea asignada consistió en esconder el papel de baño, un objeto cotidiano que podría alterar la convivencia dentro de la casa.

· La edición 2026 reúne a 18 participantes y presenta nuevos conductores, además de mantener a Galilea Montijo al frente de las galas principales.