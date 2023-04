¡Feliz cumpleaños Pedro Pascal!... Es el rey del streaming y el nuevo crush de internet

Pedro Pascal está involucrado en los universos ficticios de la talla de ‘Game of Thrones’ y ‘Star Wars’, en donde destacó su carisma.

En su carrera como estelar Pedro se ha puesto en los zapatos de un agente que investiga el mundo de las drogas en ‘Narcos’ , ha conocido a Nicolas Cage en ‘El Peso del Talento’, puso al mundo de cabeza por su ambición en ‘Mujer Maravilla 1984’, pero su popularidad creció de manera significativa con de las series que han conquistado la uidiencia.

Al encabezar ‘The Last Of Us’ y ‘The Mandalorian’ Pedro terminó de conquistar al público sin importar si lo conocían de reojo o no.