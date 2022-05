‘Firestarter’, la novela de Stephen King que ‘incendiará’ los cines

La trama de la película no es algo nuevo, es una historia en la que los padres deben proteger a su hija, ya que hay una organización gubernamental que busca capturarla para así utilizar sus poderes para el bien de la humanidad. Como película estadounidense, esos intereses propios son los de “salvaguardar la integridad de los americanos ante las amenazas de los países enemigos”, sin importar las vidas que tengan que costar.

El tráiler muestra a la Charlie de Armstrong enfrentándose a los malos con fuego mientras sus padres intentan protegerla. “Ella solo tiene que empujarlo hacia abajo y mantenerlo oculto”, dice Zack Efron. “Nuestra responsabilidad es protegerla. Si la atrapan, la van a poner en una jaula. Le harán pruebas por el resto de su vida. Nunca la volveremos a ver”.

La historia no es nueva, de hecho los espectadores más jóvenes pdorían relacionarla con la serie “Stranger Things”, sin embargo, lo anterior no tendría que opacar el desarrollo de esta nueva propuesta. Recordemos que está basada en una novela de Stephen King, uno de los autores más exitosos y que ha tenido una gran adaptación de sus obras a la pantalla grande, por ejemplo, “It”, “The Shining”, “Carrie”, “The Dark Tower”, “Pet Sematary’” entre otras.