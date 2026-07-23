Firma Apodaca Booking a Sabino, el creador del ‘Sab-Hop’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Firma Apodaca Booking a Sabino, el creador del ‘Sab-Hop’
    Artista. Sabino es uno de los cantautores en español más populares de los últimos años. FOTO: CORTESÍA

La empresa señaló que Sabino es uno de los pocos artistas del género que garantiza una respuesta consistente de su público en cada ciudad

Uno de los artistas urbanos independientes más reconocidos en México: Sabino, pasó a formar parte de Apodaca Booking quien tendrá su representación exclusiva para la gestión de sus presentaciones en vivo, se informó este miércoles.

Con esta alianza, la empresa suma a su roster a uno de los artistas urbanos independientes más consistentes en México en la venta de boletos.

Cabe destacar que el acuerdo llega en un momento de aceleración para el creador del ‘Sab-Hop’.

“Sabino es uno de los pocos artistas del género que garantiza una respuesta consistente de su público en cada ciudad. Queremos ayudarlo a llevar esa experiencia en vivo a más escenarios, más mercados y más gente” , expuso Oscar Flores, de Apodaca Booking.

Por su parte, Sabio resaltó que con Apodaca sintió desde el primer día que había una operación seria detrás.

“No solo confiaron en mí, me dieron la estructura para pensar en grande sin tener que preocuparme por la logística. Eso te cambia la forma en que te subes al escenario”, compartió.

$!Firma Apodaca Booking a Sabino, el creador del ‘Sab-Hop’

La experiencia en vivo de Sabino se ha convertido en parte de su sello ya que fans y medios describen su show como “un festival dentro del festival” por el nivel de producción que despliega en cada una de sus presentaciones independientemente del tamaño del recinto.

El artista adelantó que se viene el ritmo de lanzamientos más acelerado de toda su carrera, con más música en los próximos dos años y combinada con un contexto en el que Apodaca considera clave para planear la siguiente etapa de su ruta de shows.

¿QUIÉN ES SABINO?

Desde principios de la década de los 2010, Sabino desarrollo lo que es conocido como el “Sab-Hop” que viene siendo una fusión de hip-hop con reggae y ritmos latinos.

A pesar de que en sus inicios no tuvo el respaldo de una disquera trasnacional construyó de forma independiente una de las bases de fans más leales de la música mexicana conocida como Los Rebeldes del Pop, una trayectoria de outsider que continúa creciendo de la mano de su casa disquera.

https://vanguardia.com.mx/show/rompe-en-llanto-asegura-laura-bozzo-que-hara-justicia-por-el-caso-del-perro-rocky-en-saltillo-KF22360875

Sus temas ‘Película’, ‘Tú’ y ‘Conmigo Siempre’ acumulan millones de reproducciones, y su historial de shows en vivo incluye Sold Out en el Estadios GNP Seguros de la Ciudad de México ante más de 60 mil personas, además de dos presentaciones consecutivas con entrada agotada en el Palacio de los Deportes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

El rastro del dinero
La FGR señala que los hermanos Thompson formaban parte de la estructura empresarial investigada por presunto contrabando de hidrocarburos junto a Ernesto Ruffo.

Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo
La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”.

Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet. FOTO:

Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas
Alcance. El caso de ‘Rocky’ ha provocado una ola de indignación nacional y ha movilizado a activistas, figuras públicas y ciudadanos en demanda de justicia.

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo
Vozinha, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen entre los jugadores más votados.

Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos