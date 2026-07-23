$!Firma Apodaca Booking a Sabino, el creador del ‘Sab-Hop’

Uno de los artistas urbanos independientes más reconocidos en México: Sabino, pasó a formar parte de Apodaca Booking quien tendrá su representación exclusiva para la gestión de sus presentaciones en vivo, se informó este miércoles. Con esta alianza, la empresa suma a su roster a uno de los artistas urbanos independientes más consistentes en México en la venta de boletos. Cabe destacar que el acuerdo llega en un momento de aceleración para el creador del ‘Sab-Hop’.

“Sabino es uno de los pocos artistas del género que garantiza una respuesta consistente de su público en cada ciudad. Queremos ayudarlo a llevar esa experiencia en vivo a más escenarios, más mercados y más gente” , expuso Oscar Flores, de Apodaca Booking. Por su parte, Sabio resaltó que con Apodaca sintió desde el primer día que había una operación seria detrás. “No solo confiaron en mí, me dieron la estructura para pensar en grande sin tener que preocuparme por la logística. Eso te cambia la forma en que te subes al escenario”, compartió.

La experiencia en vivo de Sabino se ha convertido en parte de su sello ya que fans y medios describen su show como “un festival dentro del festival” por el nivel de producción que despliega en cada una de sus presentaciones independientemente del tamaño del recinto. El artista adelantó que se viene el ritmo de lanzamientos más acelerado de toda su carrera, con más música en los próximos dos años y combinada con un contexto en el que Apodaca considera clave para planear la siguiente etapa de su ruta de shows.

¿QUIÉN ES SABINO? Desde principios de la década de los 2010, Sabino desarrollo lo que es conocido como el “Sab-Hop” que viene siendo una fusión de hip-hop con reggae y ritmos latinos. A pesar de que en sus inicios no tuvo el respaldo de una disquera trasnacional construyó de forma independiente una de las bases de fans más leales de la música mexicana conocida como Los Rebeldes del Pop, una trayectoria de outsider que continúa creciendo de la mano de su casa disquera.

Sus temas ‘Película’, ‘Tú’ y ‘Conmigo Siempre’ acumulan millones de reproducciones, y su historial de shows en vivo incluye Sold Out en el Estadios GNP Seguros de la Ciudad de México ante más de 60 mil personas, además de dos presentaciones consecutivas con entrada agotada en el Palacio de los Deportes.

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