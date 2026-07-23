Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos

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    Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos
    La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”. Reforma

La muerte de la niña destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, tanto hombres como mujeres, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada

TAMAULIPAS- Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó a la academia ‘Marina Doenitz’ para pasar sus vacaciones donde se topó con las ‘novatadas’.

La noche del jueves 16, tras dos días de ver la última imagen de Dafne en vida, personal de la academia le reportó la muerte de su única hija por un supuesto desvanecimiento.

Sin embargo, el acta de defunción señala que la muerte fue por asfixia por sumersión que, denunció la mamá, se debió a que la cara de Dafne fue sumergida en botes de agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-sheinbaum-pide-justicia-por-muerte-de-dafne-zapata-en-academia-militarizada-de-tamaulipas-KH22345852

La muerte de la niña destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, tanto hombres como mujeres, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”.

”Muchas veces presencié las novatadas”, contó Emmanuel Pérez Diego, un ex alumno que estuvo entre el 2020 y el 2025.

”En las noches nos levantaban para golpearnos”, relató. “Teníamos mosquetones, réplicas de armas de madera, muchas veces llegaban, te pegaban en una costilla, te pateaban.

”Confunden la disciplina militar con los golpes”, agregó, “cuando no son las maneras de enseñar a los niños”.

Ex alumnas también han denunciado tocamientos por parte de personal de la Marina Doenitz.

La academia privada, de 36 años de existencia, ofrece primaria, secundaria y preparatoria por hasta 50 mil pesos el año escolar. El curso de verano se cobraba en 25 mil pesos.

Aunque la muerte de Dafne se registro hace una semana y la Fiscalía de Tamaulipas, a cargo de Jesús Eduardo Govea, cercano al Gobernador morenista Américo Villarreal, dice investigar el caso como feminicidio, hasta el momento no se ha informado de detenidos o avances en las indagatorias.

La mamá· de la niña, que ya pidió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, responsabiliza principalmente a Jorge Luis Ponce Ortega, director del plantel, y a la “Sargento Estrellita”, cuyo nombre sería Estrella Mora, una de las instructoras.

Ayer, en la mañanera, Sheinbaum deslindó a las fuerzas armadas de la operación de academias militarizadas y pidió a su Gobierno iniciar una revisión de estos centros a nivel nacional.

Por Mariana Elizabeth Valverde Rebollo, Agencia Reforma

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