Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya presentó el calendario escolar 2026-2027 , el cual establece que el Regreso a Clases para estudiantes de educación básica será el 31 de agosto de 2026 , marcando el inicio de un nuevo ciclo académico por lo que necesitarás estos documentos actualizados.

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 está muy cerca, pero antes de ello los padres, madres de familia o tutores, deberán hacer una serie de trámites para completar la inscripción , algo para lo que requerirán documentos actualizados tanto del acta de nacimiento como la CURP certificadas, entre otros. Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet.

El acta de nacimiento es un documento que se solicita en la mayoría de los trámites en el país con la finalidad de darle identidad a las personas. Es la base para la obtención de otros documentos oficiales como la credencial del INE.

¿CÓMO DESCARGO MI ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA EN PDF?

Poder descargar tu acta de nacimiento en PDF es una tarea sencilla, solo debes ingresar al sitio del Gobierno de México/actadenacimiento para poder realizar el trámite.

Al ingresar al portal deberás realizar los siguientes datos:

• Escribe tu CURP, en caso de no saberlo también puedes escribir tus datos personales.

• Para validar la búsqueda deberás escribir el nombre de tu padre o madre.

• Verifica que todos tus datos estén correctos en la vista previa que te presentan.

• Selecciona la forma de pago, esta puede ser en línea o pago referenciado.

Descarga tu acta de nacimiento en PDF o también puedes enviarla por correo electrónico. Si al llenar tus datos aparece la leyenda de ‘No disponible’ tendrás que ir a las oficinas del Registro Civil y solicitarla, pues, aún no ha sido capturada en su base de datos nacional.

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO PARA DESCARGAR TU ACTA DE NACIMIENTO?

El precio del documento varía según el estado por lo que depende de donde vivas aquí una lista de los precios por entidad:

¿CUÁNTO CUESTA DESCARGAR EL ACTA DE NACIMIENTO EN 2026?

El costo de la copia certificada varía dependiendo del estado donde fue registrada la persona, ya que cada entidad fija sus propias tarifas.

• Aguascalientes: $100.00

• Baja California: $243.00

• Baja California Sur: $232.00

• Campeche: $119.00

• Coahuila: $209.00

• Colima: $102.00

• Chiapas: $123.00

• Chihuahua: $128.00

• Ciudad de México: $98.00

• Durango: $158.00

• Guanajuato: $130.00

• Guerrero: $100.00

• Hidalgo: $147.00

• Jalisco: $98.00

• Estado de México: $74.00

• Michoacán: $168.00

• Morelos: $113.00

• Nayarit: $82.00

• Nuevo León: $68.00

• Oaxaca: $131.00

• Puebla: $170.00

• Querétaro: $141.00

• Quintana Roo: $57.00

• San Luis Potosí: $127.00

• Sinaloa: $124.00

• Sonora: $104.00

• Tabasco: $113.00

• Tamaulipas: $114.00

• Tlaxcala: $170.00

• Veracruz: $199.00

• Yucatán: $229.00

• Zacatecas: $110.00

El pago puede realizarse mediante tarjeta bancaria o con una referencia para efectuarlo en instituciones autorizadas. Después de que el sistema valida la operación, se habilita la descarga del documento oficial en formato PDF.