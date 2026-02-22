FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy

/ 22 febrero 2026
    FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy
    Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero. CUARTOSCURO
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

“La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”, publicó la titular de la FGR

A través de sus redes sociales, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero, en los que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con legalidad y la seguridad para la población [...] La FGR lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

Dentro de su mensaje, la funcionaria federal reconoció el trabajo del Ejército Mexicano de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

“La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”.

DEFENSA NACIONAL CONFIRMÓ ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’

A través de un comunicado, la Defesa confirmó el fallecimiento del líder del CJNG en un enfrentamiento contra las fuerzas federales en Jalapa, Jalisco. De acuerdo con la declaración inicial, Oseguera Cervantes perdió la vida durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Como resultado de dicho enfrentamiento, las autoridades contabilizaron cuatro muertes de integrantes del grupo criminal en el lugar y otros que fueron heridos de gravedad.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X.

ABATIMIENTO DE LÍDER DEL CJNG DESATA OLA DE VIOLENCIA EN MÉXICO

La confirmación de la muerte del líder criminal generó una violenta reacción del crimen organizado en múltiples entidades. En Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y otros estados se reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos armados, que obligaron a las autoridades a activar códigos de alerta máxima y a pedir a la población que permaneciera en sus hogares.

La magnitud de los hechos llevó a gobernadores a cancelar clases y eventos masivos, especialmente en Jalisco, donde se suspendieron actividades escolares y se reforzaron operativos de seguridad para intentar restablecer el orden.

TE PUEDE INTERESAR: Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’

En algunas zonas, el tránsito y el transporte público quedaron paralizados ante el miedo y la incertidumbre generados por los disturbios.

Ante la situación, la embajada de Estados Unidos y autoridades canadienses emitieron alertas de viaje advirtiendo a sus ciudadanos que se mantuvieran en lugares seguros y evitaran desplazamientos en las zonas más afectadas, incluyendo destinos turísticos como Puerto Vallarta, donde se reportaron escenas de pánico y cancelaciones de vuelos.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

