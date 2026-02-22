$!Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

El estado jalisciense se encuentra en estado de alerta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras los hechos, en los que se involucraron fuerzas de seguridad nacional, se ha registrado una ola de violencia en varios estados de México. A causa de la situación, la Secretaría de Educación estatal (SEJ) autorizó la suspensión de todas las actividades escolares presenciales para el día lunes 23 de febrero de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida aplica para los planteles de educación básica, media superior y superior. TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo “La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), informa la suspensión de clases presenciales en todas las Instituciones de Educación Superior de la entidad, al igual que las actividades programadas para este lunes 23 de febrero en las distintas sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi)”.

También se realizó un llamado a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información que se emite a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, la SEJ y la SICyT, donde se informará de manera oportuna la reanudación de actividades académicas. OTROS ESTADOS QUE SUSPENDIERON CLASES POR OLA DE VIOLENCIA TRAS LA MUERTE DE ‘EL MENCHO’ Los estados donde ya se confirmó la suspensión son: 1. Nayarit: El Gobierno estatal exhortó a mantener la calma y permanecer en casa ante la inseguridad que se pueda registrar en la zona: “Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia operativa y coordinación permanente en territorio nayarita, con recorridos de vigilancia y supervisión en puntos estratégicos para preservar el orden y proteger a las familias”.

2. Guanajuato: Fue la Universidad de Guanajuato quien comunicó en sus redes sociales la suspensión de clases presenciales: “Ante los acontecimientos registrados en la entidad y con el propósito de privilegiar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, la Universidad de Guanajuato informa que este lunes 23 de febrero las actividades académicas de nivel medio superior y superior se realizarán en modalidad a distancia”.

3. Michoacán: El comunicado dice: “Como medida preventiva, este 23 de febrero de 2026 se suspenden las clases en todas las escuelas e instituciones educativas públicas e incorporadas, en todos los niveles y modalidades”.

4. Aguascalientes: El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó la medida. En forma de seguimiento, la Universidad Autónoma del estado emitió el comunicado oficial en sus redes sociales. “La Universidad se suma a esta determinación preventiva con el propósito de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, privilegiando en todo momento la seguridad de nuestra comunidad”.