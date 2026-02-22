Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

    SEP canceló clases el 23 de febrero ante ola de violencia nacional. VANGUARDIA

Instituciones de educación estatales confirmaron la toma de medidas de precaución ante la ola de violencia que se ha registrado en México tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del CJNG

El estado jalisciense se encuentra en estado de alerta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras los hechos, en los que se involucraron fuerzas de seguridad nacional, se ha registrado una ola de violencia en varios estados de México.

A causa de la situación, la Secretaría de Educación estatal (SEJ) autorizó la suspensión de todas las actividades escolares presenciales para el día lunes 23 de febrero de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida aplica para los planteles de educación básica, media superior y superior.

“La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), informa la suspensión de clases presenciales en todas las Instituciones de Educación Superior de la entidad, al igual que las actividades programadas para este lunes 23 de febrero en las distintas sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi)”.

También se realizó un llamado a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información que se emite a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, la SEJ y la SICyT, donde se informará de manera oportuna la reanudación de actividades académicas.

OTROS ESTADOS QUE SUSPENDIERON CLASES POR OLA DE VIOLENCIA TRAS LA MUERTE DE ‘EL MENCHO’

Los estados donde ya se confirmó la suspensión son:

1. Nayarit:

El Gobierno estatal exhortó a mantener la calma y permanecer en casa ante la inseguridad que se pueda registrar en la zona:

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia operativa y coordinación permanente en territorio nayarita, con recorridos de vigilancia y supervisión en puntos estratégicos para preservar el orden y proteger a las familias”.

$!Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

2. Guanajuato:

Fue la Universidad de Guanajuato quien comunicó en sus redes sociales la suspensión de clases presenciales: “Ante los acontecimientos registrados en la entidad y con el propósito de privilegiar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, la Universidad de Guanajuato informa que este lunes 23 de febrero las actividades académicas de nivel medio superior y superior se realizarán en modalidad a distancia”.

$!Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

3. Michoacán:

El comunicado dice: “Como medida preventiva, este 23 de febrero de 2026 se suspenden las clases en todas las escuelas e instituciones educativas públicas e incorporadas, en todos los niveles y modalidades”.

$!Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

4. Aguascalientes:

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó la medida. En forma de seguimiento, la Universidad Autónoma del estado emitió el comunicado oficial en sus redes sociales.

“La Universidad se suma a esta determinación preventiva con el propósito de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, privilegiando en todo momento la seguridad de nuestra comunidad”.

$!Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

Hasta el momento, la medida aplica únicamente para el 23 de febrero, aunque es probable que se extienda. Por ello, VANGUARDIA recomienda estar al pendiente de los medios y canales oficiales.

ABATIMIENTO DE LÍDER DEL CJNG DESATA OLA DE VIOLENCIA EN MÉXICO

La confirmación de la muerte del líder criminal generó una violenta reacción del crimen organizado en múltiples entidades. En Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y otros estados se reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos armados, que obligaron a las autoridades a activar códigos de alerta máxima y a pedir a la población que permaneciera en sus hogares.

La magnitud de los hechos llevó a gobernadores a cancelar clases y eventos masivos, especialmente en Jalisco, donde se suspendieron actividades escolares y se reforzaron operativos de seguridad para intentar restablecer el orden.

En algunas zonas, el tránsito y el transporte público quedaron paralizados ante el miedo y la incertidumbre generados por los disturbios.

Ante la situación, la embajada de Estados Unidos y autoridades canadienses emitieron alertas de viaje advirtiendo a sus ciudadanos que se mantuvieran en lugares seguros y evitaran desplazamientos en las zonas más afectadas, incluyendo destinos turísticos como Puerto Vallarta, donde se reportaron escenas de pánico y cancelaciones de vuelos.

