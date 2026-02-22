Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’

Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tras las diversas movilizaciones violentas a manos del crimen organizado tras el reporte del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluyeron bloqueos carreteros y quema de vehículos.

Derivado de esto, comenzaron a circular videos de personas corriendo con maletas y ocultándose de los presuntos disparos y narcobloqueos; también circuló la versión de que la terminal había sido tomada por presuntos miembros del CJNG.

Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara precisó que no se han registrado incidentes al interior de la terminal aérea y que no existe riesgo para pasajeros, colaboradores y visitantes.