Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’
Pidió a los pasajeros mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario
Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tras las diversas movilizaciones violentas a manos del crimen organizado tras el reporte del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluyeron bloqueos carreteros y quema de vehículos.
Derivado de esto, comenzaron a circular videos de personas corriendo con maletas y ocultándose de los presuntos disparos y narcobloqueos; también circuló la versión de que la terminal había sido tomada por presuntos miembros del CJNG.
Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara precisó que no se han registrado incidentes al interior de la terminal aérea y que no existe riesgo para pasajeros, colaboradores y visitantes.
Aclaró que los videos que circulan en redes sociales se trató de una psicosis presentada entre los pasajeros. Ante la situación, pidió a los pasajeros mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario.
Indicó que sus operaciones continúan con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en las operaciones aéreas. Detalló que las situaciones registradas en diversas partes del estado no impactan en la operación interna de la terminal aérea ni en la seguridad dentro de sus instalaciones.
El aeropuerto opera con normalidad, ya que las instalaciones se encuentran bajo el resguardo de los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El aeropuerto que sí presentó afectaciones fue el Aeropuerto Internacional de Vallarta, debido a los bloqueos presentados en rutas que llevan a la terminal aérea. Exhortó a los pasajeros a tomar precauciones para planificar su llegada.
