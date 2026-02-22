Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, programado este domingo en el Estadio Akron, fue cancelado y se reprogramará, sin fecha definida, por decisión de la Liga BBVA MX Femenil ante la escalada de violencia en el estado de Jalisco, derivada del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La liga anunció que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 no se jugará este domingo por motivos de seguridad para la afición y participantes, y se pospondrá hasta nuevo aviso.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Isaac Del Toro conquista el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y confirma su liderato en Abu Dhabi