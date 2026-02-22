Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’

Fútbol
/ 22 febrero 2026
    Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’
    El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América no se disputó en el Estadio Akron por los operativos de seguridad en Jalisco tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. FOTO: ESPECIAL

La Liga MX Femenil reprogramó el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio Akron debido a la alerta de seguridad generada por narcobloqueos

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, programado este domingo en el Estadio Akron, fue cancelado y se reprogramará, sin fecha definida, por decisión de la Liga BBVA MX Femenil ante la escalada de violencia en el estado de Jalisco, derivada del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La liga anunció que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 no se jugará este domingo por motivos de seguridad para la afición y participantes, y se pospondrá hasta nuevo aviso.

La decisión se tomó tras la suspensión de otros encuentros deportivos en Jalisco, como el juego entre Tapatío y Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión MX y duelos de la Liga Mexicana de Softbol, todos afectados por la activación de alertas de seguridad y narcobloqueos en varios puntos de la ciudad.

El operativo en el que murió “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó una respuesta violenta en la región con incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos que provocaron alerta roja en seguridad pública, obligando a las autoridades y organizadores a suspender actividades públicas y deportivas para proteger a la población.

Las cuentas oficiales de la liga publicaron el comunicado con la confirmación de la reprogramación, aunque aún no se ha definido una nueva fecha para el Clásico Nacional Femenil.

