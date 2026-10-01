Galilea Montijo, Bárbara De Regil y más celebridades quedan ‘flechadas’ por el Festival Rodeo Saltillo

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    Galilea Montijo, Bárbara De Regil y más celebridades quedan ‘flechadas’ por el Festival Rodeo Saltillo
    Plan. Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Bárbara De Regil presumieron su look vaquero durante la presentación del Festival Rodeo Saltillo en Ciudad de México. FOTOS: INSTAGRAM

El evento cultural, deportivo y de entretenimiento contará con Julión Álvarez, Pesado, El Recodo y Brett Young

Celebridades mexicanas se dejaron conquistar por la magia, la tradición y la fiesta que forman parte del Festival Rodeo Saltillo, debido a que el comité organizador estuvo promocionando el show en la Ciudad de México, lo que provocó que figuras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Bárbara De Regil quedaran flechadas por el evento que se celebrará del jueves 15 al domingo 18 de octubre.

Así, en videos, fotos y posts en sus redes sociales, las celebridades aseguraron que se sumarían a este evento, que ahora es uno de los más esperados incluso por la audiencia a nivel nacional, para que conozcan las tradiciones, la gastronomía y el ambiente vaquero que se viven en Saltillo.

“Me quedé impactada con todo lo que se viene en el #RodeoSaltillo2026 y es que será de los mejores del MUNDO!! Es IMPERDIBLE!!”, escribió la titular del programa ‘Hoy’, Andrea Legarreta a sus 6.5 millones de seguidores en Instagram, a la par de lucir un look vaquero y hasta tomarse una fotografía con la cabina de Coahuila.

PURA GOZADERA

Otra de las principales promotoras del evento fue la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, Bárbara De Regil, quien también acudió a la promoción del festival en la CDMX, pero acompañada por su esposo, Fernando Schoenwald.

“La experiencia promete reunir música, tradición, gastronomía, adrenalina y toda la esencia del norte en un mismo lugar”, contó la actriz de ‘Cabo’, a la par de compartir fotografías con sus compañeras.

Galilea Montijo fue una de las figuras que más disfrutó estar en ese “adelanto” del festival, ya que se vio sonriente posando junto a su novio, Isaac Moreno, disfrutando de la escenografía y el ambiente que daba el Festival Rodeo Saltillo.

“Estamos festejando porque va a estar increíble, no se lo pierdan”, dice la conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ a sus más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Invitados como Karime Pindter, Aldo Rendón y más completaron el grupo de celebridades que se vieron conquistadas por el “adelanto” que mostró el mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas durante su paso por la CDMX.

INVITACIÓN PARA TODOS

Jiménez Salinas además platicó con medios con presencia nacional como Milenio, Tv Azteca y El Heraldo, no sólo para promocionar este esperado evento que se consolida como tradición cultural en la ciudad, sino para detallar su importancia.

“Es una cartelera muy mezclada, tenemos banda, música norteña, música country, pero lo importante es que la experiencia no gira en torno al concierto, está la parte ganadera, la parte deportiva”, dijo Salinas en televisión.

Además aseguró que la intención es que sea un evento en un futuro de semanas, tal como sucede en otras entidades con fiestas de tradición y cultura.

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“Es una excusa para ir a Coahuila, además del rodeo, tengan la oportunidad de ver otras cosas muy interesantes”, insistió el mandatario coahuilense.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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