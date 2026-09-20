Julión Álvarez logra ‘sold out’ en el Rodeo Saltillo
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El cantante reconocido como ‘Rey de la Taquilla’ agota las localidades en zona VIP y general para adulto
El cantante Julión Álvarez, que se presentará en el Rodeo Saltillo la noche del viernes 16 de octubre, ha logrado agotar la existencia de boletaje para acudir a su concierto.
Conocido como el “Rey de la Taquilla” o el “Rey del Sold Out”, Julión Álvarez logra una vez más esta hazaña para su presentación en el Rodeo Saltillo.
En la zona VIP y la general ya no hay localidades disponibles, sólo hay boletos para niños.
Para la presentación del grupo Pesado y La Casetera, el jueves por la noche, las localidades VIP también están agotadas, pero aún hay disponibles para adultos y niños en zona general.
Para asistir a la zona VIP y ver a La Banda El Recodo y Grupo Sólido, el sábado 17 de octubre, ya no hay boletaje disponible, sólo se puede encontrar en área general para adultos y niños.
Para ese mismo día, se han acabado los boletos de adultos para el ingreso al Súper Bull que se llevará a cabo en la Arena 8 Segundos; sólo hay disponibles para niños.
Para el cierre del Rodeo Saltillo, el domingo 18 de octubre, la presentación de Brett Young y Heartland aún tiene boletos disponibles en todas las localidades, así como para el Rodeo de las Estrellas.