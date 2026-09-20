Julión Álvarez logra ‘sold out’ en el Rodeo Saltillo

El cantante Julión Álvarez, que se presentará en el Rodeo Saltillo la noche del viernes 16 de octubre, ha logrado agotar la existencia de boletaje para acudir a su concierto. Conocido como el “Rey de la Taquilla” o el “Rey del Sold Out”, Julión Álvarez logra una vez más esta hazaña para su presentación en el Rodeo Saltillo.

En la zona VIP y la general ya no hay localidades disponibles, sólo hay boletos para niños. Para la presentación del grupo Pesado y La Casetera, el jueves por la noche, las localidades VIP también están agotadas, pero aún hay disponibles para adultos y niños en zona general.

Para asistir a la zona VIP y ver a La Banda El Recodo y Grupo Sólido, el sábado 17 de octubre, ya no hay boletaje disponible, sólo se puede encontrar en área general para adultos y niños. Para ese mismo día, se han acabado los boletos de adultos para el ingreso al Súper Bull que se llevará a cabo en la Arena 8 Segundos; sólo hay disponibles para niños.

Para el cierre del Rodeo Saltillo, el domingo 18 de octubre, la presentación de Brett Young y Heartland aún tiene boletos disponibles en todas las localidades, así como para el Rodeo de las Estrellas.