Galilea Montijo confirma cuándo inicia la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

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    Galilea Montijo confirma cuándo inicia la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’
    Anuncio. Los primeros promocionales de la nueva temporada fueron realizados con inteligencia artificial y comenzaron a difundirse en redes sociales durante el fin de semana. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

El reality de Televisa arrancó su campaña promocional y ya tiene fecha de estreno, además de anunciar cuándo revelará a sus participantes

La esperada cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ comenzó oficialmente su promoción durante la madrugada del domingo con la presentación de los primeros promocionales del reality, que nuevamente será conducido por Galilea Montijo y se estrenará el próximo 26 de julio.

“Aquí está la primera confirmada de ‘La Casa de los Famosos México’: la conductora”, dijo al mostrar una versión “muñeca” de ella misma. “Obviamente también estarán Odalys y Diego, de lunes, martes, jueves y viernes; Wendy y Ricardo Margaleff en las pregalas y postgalas; y Marie Claire en ‘La Informátrix’, explicó Montijo durante su participación en el programa Hoy.

Durante el fin de semana comenzaron a circular en redes sociales los primeros promocionales, elaborados con inteligencia artificial y con una estética de “muñecos”, lo que generó conversación entre la audiencia.

¿CUÁNDO INICIA ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026?

La espera terminará el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 pm, cuando arranque el reality de Televisa y se revelen las dinámicas de inicio, además de presentarse oficialmente a los participantes.

“A partir del 5 y hasta el 19 de julio revelaremos diariamente a un habitante. De lunes a viernes será a las 8:30 de la noche y los domingos a las 9:00 p. m., en una experiencia multiplataforma”, explicó Montijo sobre la presentación de los concursantes que buscarán ganar los cuatro millones de pesos.

@lacasafamososmx @galileamontijo5 nos da un adelanto de los looks que veremos en la cuarta temporada de La Casa de Los Famosos México 🏠 👗✨ #LaCasaDeLosFamososMx, GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX #Original #S ♬ sonido original - La Casa de los Famosos México

Hasta este lunes 29 de junio, la producción encabezada por Rosa María Noguerón no ha confirmado oficialmente a ningún participante. Sin embargo, desde hace semanas circulan rumores sobre posibles integrantes como Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Karenka, Consuelo Duval y los creadores de contenido Yetus y Cry.

https://vanguardia.com.mx/show/hallan-sin-vida-a-la-actriz-gabriela-fleritt-tras-los-devastadores-sismos-en-venezuela-DD21771626

Desde su estreno en 2023, la versión mexicana del reality ha acaparado la atención del público y buenos niveles de audiencia. No obstante, la edición de 2025, en la que Aldo de Nigris se coronó ganador, no logró superar el impacto en rating ni la conversación generada por las temporadas anteriores, cuyos triunfadores fueron Mario Bezares y Wendy Guevara.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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