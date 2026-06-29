Galilea Montijo confirma cuándo inicia la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

La esperada cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ comenzó oficialmente su promoción durante la madrugada del domingo con la presentación de los primeros promocionales del reality, que nuevamente será conducido por Galilea Montijo y se estrenará el próximo 26 de julio.

“Aquí está la primera confirmada de ‘La Casa de los Famosos México’: la conductora”, dijo al mostrar una versión “muñeca” de ella misma. “Obviamente también estarán Odalys y Diego, de lunes, martes, jueves y viernes; Wendy y Ricardo Margaleff en las pregalas y postgalas; y Marie Claire en ‘La Informátrix’, explicó Montijo durante su participación en el programa Hoy.

Durante el fin de semana comenzaron a circular en redes sociales los primeros promocionales, elaborados con inteligencia artificial y con una estética de “muñecos”, lo que generó conversación entre la audiencia.