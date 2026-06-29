Hallan sin vida a la actriz Gabriela Fleritt tras los devastadores sismos en Venezuela

Un desenlace trágico puso fin a la búsqueda de Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana que había sido reportada como desaparecida tras los sismos que azotaron al país hace unos días.

Junto con ella también fueron localizados sin vida su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos nietos, Mariano. El único sobreviviente de la tragedia fue el otro menor, Sebastián.

El principal impulsor de la búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt, quien a través de diversas publicaciones en redes sociales solicitó apoyo de la ciudadanía para acudir a la Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos y donde Gabriela residía con su familia.