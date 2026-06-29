Hallan sin vida a la actriz Gabriela Fleritt tras los devastadores sismos en Venezuela

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    Hallan sin vida a la actriz Gabriela Fleritt tras los devastadores sismos en Venezuela
    Proceso. Las labores de búsqueda concluyeron con el hallazgo de Gabriela Fleritt y parte de su familia entre los escombros de la Residencia Las Palmas. FOTO: ARCHIVO

La artista fue encontrada junto a su hija y uno de sus nietos, mientras que otro menor logró sobrevivir al colapso del edificio

Un desenlace trágico puso fin a la búsqueda de Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana que había sido reportada como desaparecida tras los sismos que azotaron al país hace unos días.

Junto con ella también fueron localizados sin vida su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos nietos, Mariano. El único sobreviviente de la tragedia fue el otro menor, Sebastián.

El principal impulsor de la búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt, quien a través de diversas publicaciones en redes sociales solicitó apoyo de la ciudadanía para acudir a la Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos y donde Gabriela residía con su familia.

LA MALA NOTICIA

Hasta el domingo 28 de junio, Eduardo relató la impotencia que él, su padre y algunos de sus tíos experimentaban, pues eran los únicos que buscaban entre los escombros del edificio donde vivían sus familiares, mientras que el inmueble contiguo recibía apoyo de alrededor de 100 personas.

“Es increíble cómo en el edificio de al lado hay más de 100 personas ayudando y retirando escombros, junto con las autoridades, mientras que en el edificio Las Palmas sólo estábamos ocho personas, con uñas, dientes, mandarrias y convicción”, escribió.

En ese momento, la familia Fleritt ya había encontrado con vida a Sebastián, uno de los nietos de la actriz, mientras mantenían la esperanza de localizar al resto de sus familiares, pues creían que podrían haberse refugiado en otro sitio tras el desastre.

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TRAGEDIA Y TRISTEZA

Además de agradecer las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante los últimos cinco días, Eduardo expresó que, de ahora en adelante, la familia deberá permanecer unida y fortalecer sus lazos para brindar protección y cuidado a Sebastián Landi, el único hijo de Andrea que sobrevivió a los terremotos. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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