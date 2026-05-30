¿Será verdad? Filtran supuesta lista de ‘La Casa de los Famosos México’ con Laura Flores, Karenka, Raquel Garza y Eduardo España

Los chismes vienen y van sobre programas y realities que están por llegar a la audiencia mexicana, y uno de los que más conversación ha generado en redes sociales es ‘La Casa de los Famosos México’. A pocas semanas de que inicie transmisiones, comenzaron nuevamente a sonar nombres que, desde hace varias semanas, supuestamente se habrían filtrado. Cuentas en X como La Comadrita o Serios y Sinceros, especializadas en rumores y noticias de espectáculos, lanzaron nuevos nombres con la consigna de que se trataba de participantes oficiales, según información compartida por sus fuentes. “En ninguna lista la han confirmado. En exclusiva les cuento que Raquel Garza formará parte de #LCDLFMX”, escribió una de las cuentas a sus más de 200 mil seguidores, para luego sumar a la lista a la bailarina y conductora cubana Karenka.

¿QUIÉN ESTARÁ EN ‘LCDLFMX’ 2026? Según otras cuentas, se suman nombres como el de la cantante Mariana Ochoa, así como el de la actriz Laura Flores, quien se integraría a esta contienda televisiva. Por su parte, la cuenta Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento, en X, reveló al comediante Eduardo España y al youtuber Yetus como otros dos posibles participantes del show que produce Rosa María Noguerón junto con Endemol Shine.

De ser ciertos, estos nombres se unirían a los que ya habían sido “filtrados” hace semanas, entre ellos la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, la primera actriz Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y el creador de contenido español Cry. Ninguno de los nombres ha sido confirmado por la producción; sin embargo, habrá que esperar a que la televisora realice la presentación semanal de cada uno de los participantes, como lo ha hecho desde la segunda temporada.

¿CUÁNDO INICIA ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’? Aunque no se conocen más detalles, la propia Galilea Montijo confirmó a VMÁS que continuará al frente de la conducción de ‘La Casa de los Famosos México’ y que será acompañada por Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada.

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la fecha de inicio, pero se especula que será durante el último fin de semana de julio, para que la casa pueda ser rediseñada y recibir mantenimiento tras la conclusión de la versión de Telemundo.

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