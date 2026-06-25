Galilea Montijo confirma que su contrato con Televisa vence en diciembre

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    Galilea Montijo confirma que su contrato con Televisa vence en diciembre
    Trabajo. Galilea Montijo aseguró que permanecerá en Televisa hasta el término de su contrato y que está abierta a los proyectos que la empresa le asigne. FOTO: ARCHIVO

La conductora aclaró que mantiene su compromiso con la televisora, aunque reconoció que su contrato concluirá a finales de este año en medio de rumores sobre su futuro profesional

Una vez más, las especulaciones alcanzaron a Galilea Montijo, pero esta vez se trata de algo real: su contrato con Televisa concluye en medio de una ola de rumores sobre un supuesto castigo por conducir un reality show que se transmite por YouTube. Aunque no aseguró que se vaya a trabajar a otra empresa, sí confirmó que su contrato perderá vigencia en diciembre.

”Estoy muy concentrada en lo que es, en cuestión de contrato con Televisa, de aquí a diciembre”, dijo al ser cuestionada sobre su posible salida de la empresa de San Ángel.

Montijo también fue cuestionada sobre una supuesta filtración que apuntaba a que participaría en una serie que se filmará en España. Sin embargo, señaló que no puede hablar para confirmar o desmentir la información. “¡Ay!, que me avisen cuánto me van a pagar y yo feliz. Siempre he dicho que solamente son sueños. Siempre he querido irme a trabajar a otro país; nada de Hollywood, ya estoy vieja para eso, no tengo lana para eso, pero sí me gustaría irme unos tres o cuatro meses, probablemente a hacer algo como actriz o de conductora”, agregó.

¿QUÉ DIJO GALILEA MONTIJO?

En ese mismo encuentro con la prensa, la conductora confirmó que seguirá las instrucciones que le den los ejecutivos, ya que mantiene su compromiso con la televisora mexicana.

”Nuestros contratos varían. Antes eran por 20 años, 15 años, luego por 10 años y cinco años; ahora ya suelen ser de uno a dos años. Entonces, mi contrato ya se vencería en diciembre”, aclaró.

Lejos de buscar de inmediato una nueva casa productora o una nueva pantalla, la jalisciense aseguró que su compromiso continúa con su actual empresa.

“Yo soy 100% Televisa. A mí, donde Televisa me diga, estoy 100% agradecida”, afirmó.

La ola de especulaciones sobre una posible salida o un supuesto castigo por parte de la empresa surgió después de que condujera el reality de YouTube La Más Draga, pese a ser uno de los talentos exclusivos de Televisa.

”La Más Draga es el segundo año que lo hago y lo habíamos grabado el año pasado. Se manejó que sería la conductora de todo el proyecto y no; esa no fue mi decisión. Yo estaba nada más por un programa porque ya estaba grabado. Me encantaría hacerlo”, explicó.

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De concretarse su salida, la próxima cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ sería la última en la que participaría como conductora titular, así como en el programa matutino Hoy.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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