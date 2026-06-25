Galilea Montijo confirma que su contrato con Televisa vence en diciembre

Una vez más, las especulaciones alcanzaron a Galilea Montijo, pero esta vez se trata de algo real: su contrato con Televisa concluye en medio de una ola de rumores sobre un supuesto castigo por conducir un reality show que se transmite por YouTube. Aunque no aseguró que se vaya a trabajar a otra empresa, sí confirmó que su contrato perderá vigencia en diciembre.

”Estoy muy concentrada en lo que es, en cuestión de contrato con Televisa, de aquí a diciembre”, dijo al ser cuestionada sobre su posible salida de la empresa de San Ángel.

Montijo también fue cuestionada sobre una supuesta filtración que apuntaba a que participaría en una serie que se filmará en España. Sin embargo, señaló que no puede hablar para confirmar o desmentir la información. “¡Ay!, que me avisen cuánto me van a pagar y yo feliz. Siempre he dicho que solamente son sueños. Siempre he querido irme a trabajar a otro país; nada de Hollywood, ya estoy vieja para eso, no tengo lana para eso, pero sí me gustaría irme unos tres o cuatro meses, probablemente a hacer algo como actriz o de conductora”, agregó.