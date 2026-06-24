Poncho de Nigris sube la apuesta a $800 mil pesos y busca quedarse con el famoso ‘Pato Merlín’

Parece que la vida e historia del pato ‘Merlín’ vive una aventura diaria, ya que esta vez se hizo pública una oferta de compra a su dueña por parte del influencer y actor Poncho De Nigris, quien aseguró que comenzó una negociación para adquirirlo por la módica cantidad de 800 mil pesos. La propuesta provocó una fuerte discusión entre usuarios, quienes se dividieron entre quienes consideran que es una oportunidad para la familia del ‘pato mundialista’ y quienes rechazan la idea de venderlo. En los últimos días, ‘Merlín’ ha vivido una tormenta de emociones: su llegada al Palacio de Gobierno junto a la presidenta Sheinbaum, su nombramiento como embajador de México por parte de la FIFA y el inicio del proceso para registrar su nombre e imagen ante el IMPI.

¿QUÉ PASÓ CON EL ‘PATO MERLÍN’? La fama de ‘Merlín’ despertó el interés del empresario y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, quien utilizó su cuenta de X, para expresar su opinión sobre el fenómeno. En un primer mensaje, el influencer cuestionó la atención mediática que ha recibido el ave durante la Copa del Mundo y sugirió que la familia debería aprovechar el momento para obtener un beneficio económico.

El Mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia, y con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor.”

”El pato dura máximo siete años de vida si lo cuidan bien. El Mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia, y con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor”, escribió al ofrecer medio millón de pesos. Como era de esperarse, esas palabras generaron una ola de críticas en dicha red social, por lo que, lejos de retractarse, De Nigris defendió su postura y aseguró que muchas personas estaban reaccionando de forma exagerada. ”Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlín. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando; ese pato, en un futuro, disecado será historia”, publicó.

CONVENCIENDO A LA FAMILIA DE ‘MERLÍN’ Posteriormente, explicó que su intención era convertir a ‘Merlín’ en la mascota oficial de Ring Royale, uno de sus proyectos, por lo que reiteró su interés en adquirir al ave. Además, advirtió que la oferta únicamente permanecería vigente mientras durara la fiebre mundialista. Luego de que se pensó que la oferta había quedado en el olvido y que solo sería una propuesta al aire, De Nigris confirmó en la mencionada red social que ya había comenzado la comunicación con Karla y su familia, dueños de ‘Merlín’.

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800 mil pesos. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”, señaló el exbailarín regio. (Con información de El Universal)

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