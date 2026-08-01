Glen Hansard, Kavinsky y Paul Anka

Justo una semana después de la muerte, a los 94 años de edad, del saxofonista estadounidense Plas Johnson, quien interpretó el solo de saxofón del clásico “La Pantera Rosa”, falleció otro músico para la posteridad.

Nos referimos al cantautor de origen irlandés Glen Hansard, quien falleció el pasado miércoles 29 de julio a los 56 años de edad a causa de un accidente en motocicleta y que, en su caso, hizo historia al ganar el Oscar a la Mejor Canción en 2007 por el tema “Falling Slowly”, de la película “Once”, de su compatriota John Carney, la cual escribió e interpretó junto con la compositora checa Markéta Irglová, con quien, además de compartir la estatuilla dorada, protagonizó la película, que cuenta la historia de una inmigrante checa y un músico callejero. Sin embargo, este logro fue el resultado de haber picado piedra desde el siglo pasado como parte de la banda “The Frames”.

“The Frames” inició su historia como banda de rock en 1990, con Hansard como líder, llegando a lanzar seis álbumes de estudio, cuatro de los cuales se ubicaron entre los diez primeros lugares de las listas de álbumes en Irlanda. Esta actividad la combinó, desde 1991, con el cine, al actuar en “The Commitments”, clásico dirigido por Alan Parker (“Fama” y “Evita”), disponible en Prime. Después del Oscar obtenido por “Once”, formó parte de la banda sonora y del departamento musical de cintas como “Querido John” (2010) y “Sing Street” (2016), al tiempo que estrenó un álbum como solista en 2012, “Rhythm and Repose”, y un segundo en 2015, “Didn’t He Ramble”, nominado al Grammy.

El mismo miércoles 29, la dos veces ganadora del Oscar Billie Eilish no solo lamentó en sus redes sociales el deceso de Glen Hansard, sino también el del DJ y músico francés de electro-house Kavinsky, a los 50 años de edad. El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, disfrutó de un éxito gradual con el tema “Nightcall”, el cual formó parte de la banda sonora de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling en 2011. Tras ser interpretada durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, esta pieza, considerada un clásico de culto del synthwave moderno, se convirtió en una de las canciones más buscadas en las plataformas de streaming. Descansen en paz.

Para terminar, en un contraste total y de una forma más agradable, quien estuvo de manteles largos un día después de que se dieron a conocer estas pérdidas, al cumplir 85 años de edad, fue el actor, cantante y compositor canadiense Paul Anka, quien en México fue conocido a través de temas traducidos al español e interpretados por su contemporáneo, el actor y cantante mexicano César Costa. Además de actuar y escribir música para películas clásicas como “El día más largo” (1962), compuso temas icónicos para cantantes legendarios como Frank Sinatra, entre ellos “My Way”, y descubrió a compatriotas suyos como Corey Hart y Michael Bublé, entre muchos otros.

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