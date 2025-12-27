Gwen Stefani, Chris Rea y Barry Manilow

El estreno de la película navideña de Prime Video “Vaya Navidad!”, protagonizada por la actriz Michelle Pfeiffer, propició que la cantante norteamericana Gwen Stefani la acompañara con dos temas nuevos de su inspiración.

El lanzamiento de estas rolas que llevan los títulos de “Shake the Snow Globe” y “Hot Cocoa” resultaron, además del contenido navideño muy adecuado para esta temporada de fiestas, el mejor regalo anticipado para los seguidores de la banda norteamericana de rock No Doubt que fue la que lanzó a Stefani al estrellato en la mitad de la década de los 90s puesto que en ocasión del trigésimo aniversario de la salida de su tercer álbum “Tragic Kingdom” han limado asperezas y confirmó una reunión de la misma para el naciente 2026, convirtiéndose así en una de las más esperadas giras de conciertos del año.

Sin embargo, como dice precisamente una rola por ahí “unos que nacen y otros morirán”, a la larga lista de defunciones de artistas relacionados a la música del agónico 2025 se sumó la semana de Navidad la del cantante y compositor británico Chris Rea a los 74 años de edad luego de una breve enfermedad y quien irónicamente hablando de la Navidad es reconocido sobre todo por su icónica canción navideña “Driving Home for Christmas”, lanzada en el año de 1986 por decisión de su sello discográfico a pesar de la reticencia inicial del propio Rea y que se ha convertido en un clásico recurrente en la radio y televisión de su país cada diciembre.

El primer álbum de Chris titulado “Whatever Happened to Benny Santini” salió al mercado en el año de 1978 y la rola “Fool (If You Think It´s Over”) fue nominada a un premio Grammy, a la cual siguieron éxitos como “Let´s Dance”, “On the Beach” y “The Road to Hell”, entre otros, llegando a completar un total de 25 álbumes como solista, dos de ellos en los primeros lugares de las listas de Billboard de Inglaterra. Hablando de la época navideña, Chris también formó parte de la agrupación Band Aid II, que en 1989 grabó el clásico navideño “Do They Know It ‘s Christmas” cuyas ganancias se destinaron a combatir la hambruna en Etiopía. Descanse en paz.

Para terminar, y ya que hablamos de enfermedades y giras, el lunes pasado quien también dio nota fue otra de los cantantes en su caso norteamericano, Barry Manilow, quien en el año de 1978 no solo tuvo un número uno en las listas con su legendario tema “Copacabana” así como otro nominado al Oscar por la comedia “Juego sucio” puesto que anunció que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que planea tratar mediante cirugía. Por fortuna ha sido detectado a tiempo, y aunque el proceso lo obligó a cancelar sus conciertos programados para diciembre y enero, pero no los que confirma en Las Vegas para la semana de San Valentín. La mejor de las suertes.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx