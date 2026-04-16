Ian McKellen y Elijah Wood regresan a la Tierra Media en ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’

El proyecto destaca por el regreso de actores emblemáticos. Ian McKellen retomará su papel como Gandalf, mientras que Elijah Wood volverá como Frodo Bolsón. A ellos se suma Andy Serkis, quien además de interpretar nuevamente a Gollum/Sméagol, asumirá la dirección del filme.

La franquicia de El Señor de los Anillos se prepara para volver a la pantalla grande con una nueva entrega que promete reconectar con la esencia de la saga original. Bajo el título “ El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum ” , la producción fue anunciada en la feria Cinemacon en Las Vegas, generando expectativa entre seguidores de todo el mundo.

Este regreso no solo apela a la nostalgia, sino que también busca expandir la narrativa del universo creado por J. R. R. Tolkien, una de las obras más influyentes de la literatura fantástica del siglo XX.

UNA HISTORIA ANTES DE LA COMUNIDAD DEL ANILLO

La nueva cinta se situará cronológicamente antes de los eventos de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, explorando la persecución de Gollum en un periodo poco mostrado en el cine. Este enfoque permitirá profundizar en los conflictos que rodean al personaje y su conexión con el Anillo Único.

El reparto incluirá también nuevas incorporaciones. Jamie Dornan interpretará a Strider, personaje que más adelante es revelado como Aragorn, mientras que Kate Winslet dará vida a Marigol. A su vez, Leo Woodall se suma como Halvard.

La producción contará con el respaldo creativo de guionistas vinculadas a la trilogía original, lo que refuerza la intención de mantener coherencia narrativa. La película tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2027.

EL LEGADO DE UNA SAGA QUE MARCÓ AL CINE

Desde su llegada a la gran pantalla a inicios de los años 2000, El Señor de los Anillos se consolidó como un fenómeno cultural y cinematográfico. La trilogía dirigida por Peter Jackson no solo destacó por su ambición narrativa, sino también por sus avances técnicos y su impacto en la industria.

Las tres películas estrenadas entre 2001 y 2003 lograron una recaudación cercana a los 3 mil millones de dólares a nivel mundial y obtuvieron 17 premios Óscar, convirtiéndose en una de las sagas más premiadas de la historia del cine.

Posteriormente, el universo se amplió con la trilogía de El Hobbit, basada en la obra previa de Tolkien. Este nuevo proyecto representa un intento por seguir explorando historias dentro de la Tierra Media sin perder el vínculo con sus raíces.

EXPECTATIVAS Y NUEVA ETAPA PARA LA FRANQUICIA

El anuncio de La Caza de Gollum marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia, que busca equilibrar la nostalgia con propuestas frescas. La combinación de actores originales y nuevos talentos apunta a captar tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones.

“Volver a este universo es una oportunidad para explorar historias que quedaron en los márgenes”, han señalado fuentes cercanas a la producción. La elección de Gollum como eje narrativo refleja el interés por profundizar en personajes complejos.

Con un estreno programado para finales de 2027, la película se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del cine fantástico en los próximos años.