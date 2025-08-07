Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana
Descubre quiénes son los nominados en la segunda semana de La Casa de los Famosos México 3 y cómo se vivieron los momentos más tensos del reality
La competencia dentro de La Casa de los Famosos México 3 alcanzó un nuevo nivel de intensidad este miércoles 6 de agosto con la segunda jornada de nominaciones. En medio de alianzas frágiles, estrategias definidas y conflictos personales, los participantes enfrentaron la presión de votar por sus propios compañeros.
La tensión se disparó después de una dinámica previa conocida como “el cine”, donde se proyectaron comentarios polémicos que causaron fricciones entre los habitantes. Las revelaciones detonaron discusiones y cambios drásticos en las relaciones dentro de la casa.
ESTRATEGIA Y DESCONFIANZA MARCAN LA SEGUNDA NOMINACIÓN
Los famosos utilizaron al máximo su capacidad de voto: dos puntos para quien consideran su mayor amenaza y un punto adicional para otro competidor. El resultado fue un tablero de nominaciones cargado de intenciones estratégicas y venganzas encubiertas.
Cada habitante votó con base en sus percepciones, alianzas rotas y rencores emergentes. La convivencia forzada empieza a cobrar factura emocional, mientras todos buscan un sitio seguro antes del domingo de eliminación.
ASÍ VOTARON LOS FAMOSOS EN LA SEGUNDA SEMANA
Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte / 1 punto a Alexis Ayala
Ninel Conde: 2 a Olivia Collins / 1 a Mar Contreras
Mariana Botas: 2 a Alexis / 1 a Mar Contreras
Shiky: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras
Elaine Haro: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras
Priscila Valverde: 2 a Alexis Ayala / 1 a Adrián Di Monte
Aldo De Nigris: 2 a Priscila / 1 a Shiky
Dalilah Polanco: 2 a Mar Contreras / 1 a Adrián Di Monte
Mar Contreras: 2 a Mariana Botas / 1 a Dalilah Polanco
Adrián Di Monte: 2 a Dalilah Polanco / 1 a Facundo
Abelito: 2 a Priscila / 1 a Mariana Botas
Aaron Mercury: 2 a Facundo / 1 a Shiky
NOMINADOS DE LA SEMANA: 6 DE AGOSTO
Los puntos acumulados arrojaron una lista de cinco nominados, quienes ahora dependen por completo del voto del público para continuar en la competencia por el gran premio de 4 millones de pesos:
Alexis Ayala – 11 puntos
Priscila Valverde – 7 puntos
Mar Contreras – 6 puntos
Dalilah Polanco – 5 puntos
Adrián Di Monte – 4 puntos
El próximo domingo 10 de agosto se revelará al segundo eliminado de esta edición, lo que marcará otro giro inesperado en la dinámica de poder dentro de la casa.
LA PRESIÓN AUMENTA Y LA CASA ARDE
La segunda semana no solo trajo nominaciones, sino también nuevas rivalidades, traiciones y una marcada desconfianza entre cuartos. La estrategia ha dejado de ser solo una opción: ahora es la única forma de sobrevivir.
Con el ojo del público sobre cada movimiento y palabra, los habitantes deben aprender a moverse como piezas en un tablero de ajedrez. La tensión aumenta, los bandos se definen y el juego apenas comienza.
DATOS CURIOSOS DE LA SEGUNDA SEMANA
• Alexis Ayala es, hasta ahora, el participante con más votos en contra en una sola jornada: 11 puntos.
• A diferencia de la primera semana, esta vez hubo más coincidencias entre los votos, mostrando alianzas tácitas.
• “El cine” se consolida como una de las dinámicas más polémicas del show: ya ha sido el detonante de múltiples discusiones.
• El reality se transmite en vivo 24/7, pero cada miércoles y domingo son clave por las nominaciones y eliminaciones.
La Casa de los Famosos México 3 se convierte cada semana en un reflejo de estrategias, emociones y rivalidades que mantienen a millones de televidentes al filo del asiento. ¿Quién será el próximo en salir? El público tiene la última palabra.