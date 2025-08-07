Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México 3 alcanzó un nuevo nivel de intensidad este miércoles 6 de agosto con la segunda jornada de nominaciones. En medio de alianzas frágiles, estrategias definidas y conflictos personales, los participantes enfrentaron la presión de votar por sus propios compañeros. La tensión se disparó después de una dinámica previa conocida como “el cine”, donde se proyectaron comentarios polémicos que causaron fricciones entre los habitantes. Las revelaciones detonaron discusiones y cambios drásticos en las relaciones dentro de la casa.

ESTRATEGIA Y DESCONFIANZA MARCAN LA SEGUNDA NOMINACIÓN Los famosos utilizaron al máximo su capacidad de voto: dos puntos para quien consideran su mayor amenaza y un punto adicional para otro competidor. El resultado fue un tablero de nominaciones cargado de intenciones estratégicas y venganzas encubiertas. TE PUEDE INTERESAR: A horas de la primera eliminación de LCDLF, Olivia Collins rompe en llanto: ‘No es lo mío, perdónenme’ Cada habitante votó con base en sus percepciones, alianzas rotas y rencores emergentes. La convivencia forzada empieza a cobrar factura emocional, mientras todos buscan un sitio seguro antes del domingo de eliminación.

ASÍ VOTARON LOS FAMOSOS EN LA SEGUNDA SEMANA Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte / 1 punto a Alexis Ayala Ninel Conde: 2 a Olivia Collins / 1 a Mar Contreras Mariana Botas: 2 a Alexis / 1 a Mar Contreras Shiky: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras Elaine Haro: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras Priscila Valverde: 2 a Alexis Ayala / 1 a Adrián Di Monte Aldo De Nigris: 2 a Priscila / 1 a Shiky Dalilah Polanco: 2 a Mar Contreras / 1 a Adrián Di Monte Mar Contreras: 2 a Mariana Botas / 1 a Dalilah Polanco Adrián Di Monte: 2 a Dalilah Polanco / 1 a Facundo Abelito: 2 a Priscila / 1 a Mariana Botas Aaron Mercury: 2 a Facundo / 1 a Shiky