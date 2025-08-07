Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana

Show
/ 7 agosto 2025
    Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana
    La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por tensiones, estrategias y rupturas.. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre quiénes son los nominados en la segunda semana de La Casa de los Famosos México 3 y cómo se vivieron los momentos más tensos del reality

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México 3 alcanzó un nuevo nivel de intensidad este miércoles 6 de agosto con la segunda jornada de nominaciones. En medio de alianzas frágiles, estrategias definidas y conflictos personales, los participantes enfrentaron la presión de votar por sus propios compañeros.

La tensión se disparó después de una dinámica previa conocida como “el cine”, donde se proyectaron comentarios polémicos que causaron fricciones entre los habitantes. Las revelaciones detonaron discusiones y cambios drásticos en las relaciones dentro de la casa.

ESTRATEGIA Y DESCONFIANZA MARCAN LA SEGUNDA NOMINACIÓN

Los famosos utilizaron al máximo su capacidad de voto: dos puntos para quien consideran su mayor amenaza y un punto adicional para otro competidor. El resultado fue un tablero de nominaciones cargado de intenciones estratégicas y venganzas encubiertas.

TE PUEDE INTERESAR: A horas de la primera eliminación de LCDLF, Olivia Collins rompe en llanto: ‘No es lo mío, perdónenme’

Cada habitante votó con base en sus percepciones, alianzas rotas y rencores emergentes. La convivencia forzada empieza a cobrar factura emocional, mientras todos buscan un sitio seguro antes del domingo de eliminación.

ASÍ VOTARON LOS FAMOSOS EN LA SEGUNDA SEMANA

Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte / 1 punto a Alexis Ayala

Ninel Conde: 2 a Olivia Collins / 1 a Mar Contreras

Mariana Botas: 2 a Alexis / 1 a Mar Contreras

Shiky: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras

Elaine Haro: 2 a Alexis Ayala / 1 a Mar Contreras

Priscila Valverde: 2 a Alexis Ayala / 1 a Adrián Di Monte

Aldo De Nigris: 2 a Priscila / 1 a Shiky

Dalilah Polanco: 2 a Mar Contreras / 1 a Adrián Di Monte

Mar Contreras: 2 a Mariana Botas / 1 a Dalilah Polanco

Adrián Di Monte: 2 a Dalilah Polanco / 1 a Facundo

Abelito: 2 a Priscila / 1 a Mariana Botas

Aaron Mercury: 2 a Facundo / 1 a Shiky

NOMINADOS DE LA SEMANA: 6 DE AGOSTO

Los puntos acumulados arrojaron una lista de cinco nominados, quienes ahora dependen por completo del voto del público para continuar en la competencia por el gran premio de 4 millones de pesos:

Alexis Ayala – 11 puntos

Priscila Valverde – 7 puntos

Mar Contreras – 6 puntos

Dalilah Polanco – 5 puntos

Adrián Di Monte – 4 puntos

El próximo domingo 10 de agosto se revelará al segundo eliminado de esta edición, lo que marcará otro giro inesperado en la dinámica de poder dentro de la casa.

LA PRESIÓN AUMENTA Y LA CASA ARDE

La segunda semana no solo trajo nominaciones, sino también nuevas rivalidades, traiciones y una marcada desconfianza entre cuartos. La estrategia ha dejado de ser solo una opción: ahora es la única forma de sobrevivir.

Con el ojo del público sobre cada movimiento y palabra, los habitantes deben aprender a moverse como piezas en un tablero de ajedrez. La tensión aumenta, los bandos se definen y el juego apenas comienza.

DATOS CURIOSOS DE LA SEGUNDA SEMANA

Alexis Ayala es, hasta ahora, el participante con más votos en contra en una sola jornada: 11 puntos.

• A diferencia de la primera semana, esta vez hubo más coincidencias entre los votos, mostrando alianzas tácitas.

• “El cine” se consolida como una de las dinámicas más polémicas del show: ya ha sido el detonante de múltiples discusiones.

• El reality se transmite en vivo 24/7, pero cada miércoles y domingo son clave por las nominaciones y eliminaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La Casa de los Famosos México es grabada?... Revelan presunto engaño en la señal en vivo 24/7

La Casa de los Famosos México 3 se convierte cada semana en un reflejo de estrategias, emociones y rivalidades que mantienen a millones de televidentes al filo del asiento. ¿Quién será el próximo en salir? El público tiene la última palabra.

Temas


La Casa de los Famosos
Nominaciones

COMENTARIOS

Selección de los editores
El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex
El Infonavit recuerda que todos los servicios son gratuitos y deben hacerse directamente en sus canales oficiales.

¡No caigas! Estos son los fraudes más comunes relacionados con el Infonavit y tu crédito
Una jueza en Tamaulipas dictó sentencia absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias ‘La Mojón’, al no acreditarse los delitos por los que fue procesada

Ordenan liberación de ‘La Mojón’, sobrina de ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’, y presunta cabecilla del Cártel del Noreste
El último reporte del SMN de la Conagua informó que la tormenta tropical ‘Ivo’ se localizó a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 805 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tormenta Tropical ‘Ivo’ se desplaza por costas mexicanas; provocará lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán
Barreras y Gutiérrez han sido exhibidos, pese a pertenecer a la 4T, luciendo lujos en prendas, calzado y accesorios.

Exhiben ahora a ‘Dato Protegido’ y Sergio Gutiérrez en fiesta VIP de Fórmula 1
Los jornaleros frecuentemente se reúnen dentro y alrededor de los estacionamientos de las ferreterías con la esperanza de conseguir trabajo temporal.

Agentes de ICE realizan redada de ‘Caballo de Troya’ en Los Ángeles pese a prohibición judicial
Profeco recuerda que las escuelas privadas deben entregar documentos escolares aunque existan adeudos y orienta a tutores sobre cómo actuar ante problemas de pago

¿Ya no puedes pagar la colegiatura de tu hija o hijo? Profeco señala tus derechos como madre, padre o tutor
Lamine Yamal aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro, consolidando su ascenso con el FC Barcelona a los 18 años.

Lamine Yamal y PSG encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2025