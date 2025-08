A horas de la primera eliminación de LCDLF, Olivia Collins rompe en llanto: ‘No es lo mío, perdónenme’

Olivia Collins ha mostrado un costado vulnerable durante su participación en La Casa de los Famosos México 3. A menos de dos semanas de su ingreso, la actriz confesó sentirse fuera de lugar dentro del formato. En una conversación con Facundo, no pudo contener el llanto y declaró: “Ya vi que no es lo mío... voy a ir a lo que he construido, a lo que me ha costado mucho trabajo”.

Expresó que extraña su rutina, su paz emocional y que este tipo de convivencia no le resulta natural. “¿Sabes que yo he encontrado la paz?... y aquí no estoy en paz”, dijo con voz entrecortada. También explicó que no puede actuar frente a las cámaras como lo hacen otros: “Si no me fluye del alma, no lo voy a hacer, es muy forzado”.