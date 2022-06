Interpretar a Cuquita Abarca fue un reto: Iliana Fox

“Hay que tomar estos trabajos con mucho respeto. De Cuquita no se sabe tanto porque ella se ha mantenido lejos de la luz pública, pero eso no quita que de alguna manera pude hacer una investigación. Después creé un personaje a raíz de lo que pude percibir, pero también de lo que pude crear. Al final las dos somos mujeres, somos mamás, y aunque tenemos personalidades completamente distintas es un personaje del que he aprendido mucho. Ha sido un viaje muy bonito para mí, porque el poder ver en qué la admiro me ha hecho crecer como mujer y como persona. Para mí es un personaje que ha significado muchas cosas tanto profesional como personalmente”, compartió la actriz mexicana.