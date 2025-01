Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, afirma que el español es un idioma de países ‘pobres y migrantes’

El aclamado director francés de la película ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard, vuelve a estar en otra controversia, al afirmar que el idioma español es de países “pobres y migrantes”,

Su pensar sobre la lengua hablada en América Latina y España surgió al conceder una entrevista para el medio francés Konbini, donde refirió que el español “es una de las lenguas de países emergentes, en desarrollo, de modestos, de pobres y de migrantes”, declaró en una charla publicada en YouTube el 21 de agosto de 2024.

Audiard aseguró que fue un reto desarrollar una producción cinematográfica que no estuviera en su idioma, ya que, de otra forma, se fijaría en todos los detalles.

“Apenas hablo otro idioma que el francés, ¡y aun así!, me puso en una relación muy interesante. Como estoy completamente loco por mi idioma, si estoy en francés, me concentraré en todos los detalles. Allí se me abre todo un campo poético”, reveló el cineasta.

Afirmó que no quería que la película fuera en inglés o francés, ya que al optar por el español en sus canciones, el proyecto adquirió una dimensión internacional.

