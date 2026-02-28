Jonathan Bailey, Wong Kar-Wai y ‘Mi Verdad Oculta’

El jueves 26 de febrero Netflix estrenó los cuatro capítulos restantes de la cuarta temporada de una de sus series más exitosas de los últimos años: “Bridgerton”, con el regreso de uno de sus personajes originales.

Y es que para beneplácito de los fans del actor inglés Jonathan Bailey, quien gracias a su personaje en esta historia de Lord Anthony que lo dio a conocer global lo llevó a posicionarse como uno de los jóvenes actores con mayor demanda en Hollywood, volvió a hacer acto de presencia por ser como el hijo primogénito que es el jefe de la familia protagonista de la historia para “meter en cintura” a su hermano menor Benedict (Luke Thompson) por vivir “un amor prohibido” para la realeza a la que pertenecen con la criada Sophie Baek (Yerin Ha) coincidiendo con el estreno la semana pasada también en el streaming de “Jurásico World: El Renacer” (2025).

Hablando de cine, y para gustos todavía más exigentes, el mismo día del estreno de “Bridgerton” por Netflix la plataforma MUBI puso a disposición de sus suscriptores la primera serie del prestigioso director chino Wong Kar-Wai (“Happy Together”; “Deseando Amar”) que bajo el título de “Blossoms Shangai” (2023) se centra en un drama histórico basado en la novela “Blossoms”, de Jin Yucheng, que se remonta a los años 80 y particularmente 90 del siglo pasado para narrarnos la vida y ascenso de Ah Bao (Ge Hu), desde que se desenvuelve como un joven oportunista con un pasado turbulento hasta llegar a las alturas de la ciudad dorada de aquel país.

Para terminar, hoy en punto de las 19:00 horas, en lo que por Netflix se podrán ver por segundo año consecutivo los premios SAG del gremio actoral norteamericano a lo mejor del año 2025, por Televisa como recompensa a su buen rating y no menor calidad se transmitirá el final de dos horas de una de las mejores telenovelas del año pasado: “Mi Verdad Oculta”, la cual bajo la producción de Carlos Moreno (“Juegos interrumpidos”) y a pesar de más errores garrafales como la donación de sangre del personaje de Geraldine Bazán estando embarazada para descubrir una de sus fechorías, llega a su desenlace con un trabajo que vale la pena aplaudir a los creadores.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com