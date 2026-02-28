Jonathan Bailey, Wong Kar-Wai y ‘Mi Verdad Oculta’

/ 28 febrero 2026
    Jonathan Bailey, Wong Kar-Wai y ‘Mi Verdad Oculta’

Hoy en punto de las 19:00 horas se podrán en Netflix los premios SAG del gremio actoral norteamericano a lo mejor del año 2025, por Televisa se transmitirá el final de dos horas de ‘Mi Verdad Oculta’

El jueves 26 de febrero Netflix estrenó los cuatro capítulos restantes de la cuarta temporada de una de sus series más exitosas de los últimos años: “Bridgerton”, con el regreso de uno de sus personajes originales.

Y es que para beneplácito de los fans del actor inglés Jonathan Bailey, quien gracias a su personaje en esta historia de Lord Anthony que lo dio a conocer global lo llevó a posicionarse como uno de los jóvenes actores con mayor demanda en Hollywood, volvió a hacer acto de presencia por ser como el hijo primogénito que es el jefe de la familia protagonista de la historia para “meter en cintura” a su hermano menor Benedict (Luke Thompson) por vivir “un amor prohibido” para la realeza a la que pertenecen con la criada Sophie Baek (Yerin Ha) coincidiendo con el estreno la semana pasada también en el streaming de “Jurásico World: El Renacer” (2025).

Hablando de cine, y para gustos todavía más exigentes, el mismo día del estreno de “Bridgerton” por Netflix la plataforma MUBI puso a disposición de sus suscriptores la primera serie del prestigioso director chino Wong Kar-Wai (“Happy Together”; “Deseando Amar”) que bajo el título de “Blossoms Shangai” (2023) se centra en un drama histórico basado en la novela “Blossoms”, de Jin Yucheng, que se remonta a los años 80 y particularmente 90 del siglo pasado para narrarnos la vida y ascenso de Ah Bao (Ge Hu), desde que se desenvuelve como un joven oportunista con un pasado turbulento hasta llegar a las alturas de la ciudad dorada de aquel país.

Para terminar, hoy en punto de las 19:00 horas, en lo que por Netflix se podrán ver por segundo año consecutivo los premios SAG del gremio actoral norteamericano a lo mejor del año 2025, por Televisa como recompensa a su buen rating y no menor calidad se transmitirá el final de dos horas de una de las mejores telenovelas del año pasado: “Mi Verdad Oculta”, la cual bajo la producción de Carlos Moreno (“Juegos interrumpidos”) y a pesar de más errores garrafales como la donación de sangre del personaje de Geraldine Bazán estando embarazada para descubrir una de sus fechorías, llega a su desenlace con un trabajo que vale la pena aplaudir a los creadores.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

