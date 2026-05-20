Jony Beltrán: Saltillo en el mapa del freestyle, la importancia de la personalidad y el sueño acuñense

Años atrás, pensar en una gran competencia de freestyle en la capital coahuilense parecía lejano. Hoy, para Jony Beltrán, la escena ya cambió, pues el rap improvisado dejó de pertenecer únicamente a las grandes metrópolis y comenzó a consolidarse en ciudades como Saltillo. El freestyler y rapero coahuilense se presentará este sábado 23 de mayo en “Batalla de Campeones”, evento traído al Auditorio Saltillo por Barba Producciones, a cargo de Rodrigo Barba. A las 20:30 horas el show reunirá a figuras reconocidas del circuito nacional como Azcino, Azuky, RC, Ghetto Living, Mcklopedia, Cacha, Kodigo, Dalia Castella, Jony Beltrán y Lobo Estepario; estos dos últimos disputando el primer cinturón dentro del nuevo formato de “Batalla de Campeones”.

Previo al show, Beltrán aseguró que la escena atraviesa un momento distinto, donde el freestyle logró extenderse más allá de sitios como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. “Hace como cinco o seis años me tocó venir a Saltillo, pero era un circuito mucho más pequeño. Ahora ya apostaron por un evento grande y eso está cool”, comentó el también conocido como “San Jony”.

“Nos dimos cuenta de que el freestyle ya se expandió a muchos lugares dentro de México. Creo que ya trascendió al punto de poder presentarnos en lugares más pequeños y meter la misma cantidad de gente”, señaló. Jony recordó experiencias recientes en ciudades como San Luis Potosí y Aguascalientes, donde, dijo, la respuesta del público confirmó que el movimiento continúa creciendo. El originario de Acuña también platicó en exclusiva para VANGUARDIA sobre lo que considera esencial para quienes buscan abrirse paso dentro del freestyle. Aunque abordó la importancia de la técnica, aseguró que la personalidad y la disciplina terminan marcando la diferencia. “Puedes tener técnica, pero si no tienes personalidad no vas a ningún lado”, expresó. Incluso, reconoció que durante una etapa intentó adoptar estilos que no conectaban con él y fue hasta que comenzó a mostrarse en el escenario tal como era fuera de él cuando el público comenzó a identificarse más con su propuesta.

“Siempre decimos que traten de ser ellos mismos porque es lo que mejor les va a salir”, afirmó. Sobre la disciplina, explicó que muchos talentos terminan tropezando por problemas de organización o falta de compromiso profesional. “Estar atento a tus fechas, llegar a tus eventos, no empalmar competencias... siento que eso hace tropezar a muchos talentos”, dijo. Aunque actualmente ve complicado realizar un evento de gran escala en Acuña por temas de infraestructura, Jony confesó que sigue teniendo la intención de llevar algo importante a su ciudad natal. “Siempre me he quedado con la espina de llevar a alguien para allá”, comentó. Al preguntarle al freestyler sobre el momento actual del género, recordó una frase dicha por su colega, el chileno Teorema, que parafraseando dice: “el freestyler no es un formato, el freestyle es una fiesta”. “Lo importante es que actualmente estamos haciendo batallas que pueda entender todo el mundo y no solo hacerlas con referencias tan de nicho”, complementó Jony. Las entradas para el evento de este fin de semana están disponibles de manera física en Sol y Luna, en bulevar Venustiano Carranza y digital en arema.mx .

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