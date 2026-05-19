Saltillo estrenará el nuevo formato de ‘Batalla de Campeones’ con histórico cinturón en juego entre Lobo Estepario y Jony Beltrán

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    Saltillo estrenará el nuevo formato de ‘Batalla de Campeones’ con histórico cinturón en juego entre Lobo Estepario y Jony Beltrán
    Cita. El Auditorio Saltillo albergará una función internacional de freestyle con exponentes de México, Argentina y España. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El magno evento de freestyle nacional e internacional se disputará este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo, marcando el debut de una mesa directiva regulatoria

El icónico exponente del freestyle Aczino presentó en rueda de prensa el nuevo formato del espectáculo ‘Batalla de Campeones’, que arrancará su temporada este sábado 23 de mayo en el Auditorio Saltillo, donde los reconocidos MCs Lobo Estepario y Jony Beltrán se enfrentarán en un careo directo por el primer cinturón oficial de la organización.

El evento, coordinado en la capital de Coahuila por Barba Producciones, marca un hito de profesionalización en la disciplina al formalizar una mesa directiva. “Creamos esta mesa directiva para analizar quiénes son los campeones que merecen disputarse el título y es lo que tratamos de hacer diferente”, puntualizó Aczino sobre este nuevo esquema regulatorio.

Al ser cuestionado sobre las características de este formato y la rotación del cetro, el multicampeón aclaró la dinámica de las preseas. “Este cinturón sí va a estar rotando porque es el de Batalla de Campeones, pero vamos a estar dando unas medallitas, unos reconocimientos cada que alguien gane uno para que vaya siendo campeón”, explicó.

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Respecto a la visión y autenticidad del proyecto, el cual se autogestiona desde los propios exponentes urbanos y no a través de corporaciones energéticas, Hernández recalcó el valor humano detrás de la iniciativa. “Realmente hacemos esto porque nos encanta el escenario, nos encanta el freestyle, amamos las batallas y hablamos todo el tiempo de batallas”, externó.

El Auditorio Saltillo fungirá como el coliseo para este despliegue de rimas y beats, un recinto cuya atmósfera genera gran expectativa entre los raperos. “Increíble. Me gustan los foros que te imponen, que te hacen sentir que la gente está encima de ti (...) Sí, sí, sí. Muy coliseo”, describió con entusiasmo Aczino durante la entrevista.

La función contará con 10 participantes de talla internacional, incluyendo a figuras como Daria Castera, Código, Cacha y la leyenda Enciclopedia, complementados por el DJ DJ Sónico. Las acciones comenzarán formalmente a las 8:30 de la noche, ofreciendo una experiencia audiovisual de primer nivel con pantallas y juego de luces para todo el público coahuilense.

Asimismo, la mesa directiva enfatizó que esta innovadora regulación busca otorgar certeza jurídica y deportiva a los competidores, implementando contratos formales y cláusulas estrictas sobre el contacto físico y los imprevistos técnicos en los micrófonos para asegurar la máxima transparencia de las batallas.

Por su parte, Rodrigo Barba, director de Barba Producciones, aseguró que traer este espectáculo de primer nivel posiciona a Saltillo a la altura de las grandes capitales culturales de México.

“A ver, tenemos al mejor del mundo aquí en Saltillo, a mi lado. Eso no sé cuánta gente, cuántos empresarios pueden decir que tienen al mejor de lo que hay en un género a su lado aquí, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Es como si alguien tuviera a Cristiano Ronaldo; tener a la máxima figura del freestyle en Saltillo, en nuestra casa y frente a ustedes.

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“Yo creo que todo está combinando para tener un gran evento”.

Con este esfuerzo logístico masivo, la plaza deja de ser mera espectadora para consolidarse como la sede protagonista del circuito del freestyle.

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Finalmente, los boletos ya se encuentran a la venta a través de arema.mx y en las instalaciones de Sol y Luna, ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza #1790.

Se espera que los aficionados agoten las localidades del auditorio durante las próximas horas debido a la gran expectativa generada por ver rapear a la máxima figura mundial de este género.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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