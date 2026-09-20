Momento en que Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz | VIDEO

La cantante Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera en pleno concierto, la artista de 58 años se encontraba en el World Trade Center Veracruz, en el municipio de Boda del Río, cuando no pudo sostenerse por sí misma, dos bailarines la auxiliaron y confesó que se le había zafado la cadera. El accidente ocurrió mientras la intérprete comenzaba la presentación de ‘Mala’, cuando resbaló después de interpretar ‘Míralo’. “Perdónenme, pero se me salió la cadera”, expresó nerviosa mientras la sostenían, ‘La Guzmán’ confesó que no sabía qué hacer y que necesitaba un doctor. “No me puedo parar”, expresó mientras permanecía en el escenario, apoyada de sus colaboradores.

Sus bailarines la sostuvieron hasta que equipo médico entró por ella al escenario y la sacó en camilla mientras el público la alentó con porras y aplausos. La situación generó incertidumbre entre los asistentes, debido a que el equipo de la cantante mantuvo el espectáculo en pausa mientras esperaba una valoración médica. Aproximadamente 30 minutos después, personal de la artista comunicó que el concierto quedaba suspendido. “Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto. Les queremos pedir que comprendan la situación”, se informó por los altavoces del recinto. La intérprete fue trasladada en ambulancia a un hospital privado para recibir atención médica y determinar la gravedad de la lesión, así lo reportó Televisa Espectáculos.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ALEJANDRA GUZMÁN? A través de un comunicado dirigido a los fans y a los medios de comunicación, horas después, Alejandra Guzmán agradeció con todo el corazón el apoyo y el cariño ante el incidente. ”Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, se lee. La cantante especificó que esta fecha en Veracruz, como parte de su “Los que nos quedamos tour 2026” queda en pausa y que muy pronto, con toda la fuerza rockera, volverá a ofrecer su show en este lugar.

Dejó abierta la posibilidad de retomar la presentación en Veracruz: “esta fecha, este concierto se quedó en pausa así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”; sin embargo, la fecha de reposición permanece pendiente de confirmación oficial.

LA SALUD DE ‘LA GUZMÁN’ El problema principal que sufre Alejandra Guzmán en las caderas es un desgaste severo en las articulaciones, lo que la llevó a requerir el implante de dos prótesis de titanio (una en cada cadera). Este daño estructural se ha visto severamente agravado y complicado por las secuelas de una inyección ilegal de biopolímeros sufrida en 2009. En enero, la cantante tuvo una aparatosa caída en su casa después de tropezar con su perro en la que también se le zafó la cadera.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, reveló Enrique Guzmán en marzo de 2026. La rockera cuenta con prótesis en ambas caderas y también ha enfrentado procedimientos relacionados con la columna y la espalda baja, relacionadas con el procedimiento estético, junto a las cirugías posteriores; su condición la obligaron a reducir temporalmente su actividad artística. (Con información de El Universal)