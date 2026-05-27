¿Justicia? Sentencian a asistente de Matthew Perry a 3 años y 5 meses de prisión por su muerte

Este miércoles, a más de dos años de la muerte de Matthew Perry, su asistente personal —quien tuvo un papel central en el descenso del astro de ‘Friends’ a la adicción a la ketamina y le inyectó la dosis mortal de la droga— fue condenado a tres años y cinco meses de prisión. La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia contra Kenneth Iwamasa, de 60 años, en un tribunal federal de Los Ángeles. También fue condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 10 mil dólares. Se trató de la quinta y última sentencia dentro de la investigación y el proceso judicial de dos años y medio que siguieron a la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023, cuando el actor tenía 54 años.

LOS MOMENTOS CLAVE Iwamasa estuvo al lado de Perry durante los últimos días de su vida, actuando como facilitador del actor, mensajero de drogas y médico de facto. Fue la última persona que vio con vida al protagonista de ‘Friends’ y también quien lo encontró muerto en el jacuzzi de su residencia. Además, fue la primera persona en llegar a un acuerdo con los fiscales: se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y se convirtió en uno de los testigos clave del caso.

Los abogados de Iwamasa señalaron en un escrito presentado ante el tribunal que él era un empleado que cumplía las órdenes de su empleador y que tenía una “vulnerabilidad particular” en su relación con Perry. “En resumen, no podía ‘simplemente decir que no’. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”, argumentaron.

RECLAMAN POR MUERTE Los familiares de Perry, algunos de los cuales podrían hablar ante el tribunal, dejaron claro en cartas dirigidas a la jueza que no hay nadie a quien culpen más por su muerte que a Iwamasa, un amigo de muchos años de quien pensaban que ayudaría al actor a mantenerse sobrio, pero que terminó consintiendo los peores impulsos de una persona con adicción. “Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny —por mucho— era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, escribió la madre del actor, Suzanne Morrison.

Perry había contratado a Iwamasa en 2022 y le pagaba 150 mil dólares al año para vivir en su casa de Los Ángeles y desempeñarse como su asistente personal. El actor había estado utilizando legalmente ketamina —un anestésico quirúrgico— como tratamiento para la depresión, un uso alternativo cada vez más común. Sin embargo, con el tiempo buscó consumir más de lo que su médico estaba dispuesto a suministrarle. (Con información de AP).

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