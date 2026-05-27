¿Vas a ir? Dará Katy Perry concierto gratis dentro de la FENAPO y así son las reacciones

De manera sorpresiva, el nombre de Katy Perry comenzó a aparecer en redes sociales y, esta vez, no fue por alguno de sus escándalos o antiguas declaraciones, sino porque anunció un concierto gratuito en México encabezando el line up de la FENAPO.

“Estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que volvería y aquí estoy. 25 de agosto, FENAPO. ¡Show gratis para todos mis KatyCats mexicanos! ¡Vamos!”, dijo la cantante a través de sus historias de Instagram ante sus más de 196 millones de seguidores.

Con un grito de emoción, la artista expresó su entusiasmo por regresar al país. “Les va a encantar este espectáculo. Es un show nuevo, súper divertido, con mucha alegría. Y en realidad es sólo para ustedes, los fans, porque soy fan de ustedes. Saben que los quiero, saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en FENAPO, ¡gratis!”, insistió la estrella pop.