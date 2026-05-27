¿Vas a ir? Dará Katy Perry concierto gratis dentro de la FENAPO y así son las reacciones

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    ¿Vas a ir? Dará Katy Perry concierto gratis dentro de la FENAPO y así son las reacciones
    Presentación. La cantante estadounidense encabezará uno de los eventos más esperados de la Feria Nacional Potosina con un show abierto al público. FOTO: ARCHIVO

La llegada de la estrella pop a la Feria Nacional Potosina ocurre luego de que en 2025 cancelara un show en Guadalajara cuando arrancó el ‘The Lifetimes Tour’

De manera sorpresiva, el nombre de Katy Perry comenzó a aparecer en redes sociales y, esta vez, no fue por alguno de sus escándalos o antiguas declaraciones, sino porque anunció un concierto gratuito en México encabezando el line up de la FENAPO.

“Estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que volvería y aquí estoy. 25 de agosto, FENAPO. ¡Show gratis para todos mis KatyCats mexicanos! ¡Vamos!”, dijo la cantante a través de sus historias de Instagram ante sus más de 196 millones de seguidores.

Con un grito de emoción, la artista expresó su entusiasmo por regresar al país. “Les va a encantar este espectáculo. Es un show nuevo, súper divertido, con mucha alegría. Y en realidad es sólo para ustedes, los fans, porque soy fan de ustedes. Saben que los quiero, saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en FENAPO, ¡gratis!”, insistió la estrella pop.

¿QUÉ PASÓ CON KATY PERRY EN MÉXICO?

La cantante estuvo recientemente en el país para promocionar el arranque del tour y una de sus principales apariciones fue en el programa ‘Venga la Alegría’, donde realizó diversas dinámicas que generaron comentarios y burlas en redes sociales debido al tipo de celebridad internacional que representa.

A raíz de ello, algunos usuarios reaccionaron con memes y comentarios irónicos tras el anuncio de su presentación en la FENAPO.

Perry compartirá cartel con artistas como Gloria Trevi, Mötley Crüe, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto, Xavi, Ramón Ayala, Oscar Maydon, Santa Fe Klan y Kenia Os, entre otros.

ENTRE ESCÁNDALOS Y ROMANCE

El regreso de la intérprete de ‘Dark Horse’ a México ocurre luego de haber concluido oficialmente su gira en Abu Dhabi, a inicios de diciembre, tras más de 91 fechas a lo largo de 22 países y 69 ciudades.

En meses recientes, la cantante también ha estado en medio de conversaciones mediáticas relacionadas con su vida personal y sentimental, luego de ser vinculada sentimentalmente con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

https://vanguardia.com.mx/show/debut-en-doblaje-ficha-disney-a-bad-bunny-para-toy-story-5-LO20959064

Además, en redes sociales resurgieron antiguas controversias relacionadas con comportamientos incómodos que Perry protagonizó durante programas de televisión y conciertos, situaciones que volvieron a ser discutidas entre usuarios y seguidores de la artista.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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