¡Justin hermano, ya eres mexicano! Pone mariachi a bailar Justin Bieber en lanzamiento de su marca de ropa

Show
/ 8 octubre 2025
    ¡Justin hermano, ya eres mexicano! Pone mariachi a bailar Justin Bieber en lanzamiento de su marca de ropa
    Diversión. Esta no sería la primera vez que el cantante recurre a la música tradicional mexicana para amenizar algunos de sus eventos. FOTO: INTERNET

Bieber realizó un evento para el posicionamiento de su marca, por lo que reunió a varias personalidades, como el productor musical Juicewerks

Justin Bieber está causando fascinación, luego de que se viralizara un video donde aparece bailando mientras un mariachi toca a su alrededor. Esta no sería la primera vez que el cantante recurre a la música tradicional mexicana para amenizar algunos de sus eventos; en esta ocasión disfrutó de una de las canciones más típicas de don Vicente Fernández, “Hermoso cariño”.

Este martes se llevó a cabo un evento promocional de SKYLRK, la marca de ropa que el cantante lanzó en julio pasado, luego de poco más de dos años de que concibiera la idea de crear su propia firma, característica por su estilo “streetwear”.

Y Bieber realizó un evento para el posicionamiento de su marca, por lo que reunió a varias personalidades, como el productor musical Juicewerks, quien se encargó de la música que se reprodujo en el interior de los SRGN Studios, esto antes de que un grupo de mariachis se presentase frente a él y sus invitados.

Fue entonces que Justin comenzó a bailar al ritmo de la canción que los mariachis ejecutaban, con pasos que bien podrían formar parte de una cumbia rebajada, como se le conoce un subgénero surgido al norte de nuestro país.

Este video ya cuenta con muchas reacciones, pues no es la primera vez que Bieber se le ve disfrutando de un mariachi; en mayo de este año, cuando el cantante celebraba junto a su esposa, Hailey, su primer Día de la Madre, contrató a un grupo de músicos mexicanos que tocaron una de las canciones más populares de nuestro país, “Cielito lindo”.

Además, en su cuenta de Instagram, el músico compartió varias fotografías y, entre ellas, más de una que le tomó a algunos de los mariachis.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Conquistando el streaming! Joshua Okamoto luce su talento en ‘Las Muertas’

También se le vio tratando de cantar “Hermoso cariño”, tema que hizo famoso Vicente Fernández; Bieber trataba de asemejar los movimientos que uno de los músicos hacía al cantar.

Fans del intérprete de “Sorry” le enviaron afectuosos mensajes, agradeciéndole que visibilice las tradiciones de México: “La música la lleva en las venas, claro que es Justin”. “Diste todo en ese baile, te amo”. “Justin, hermano, ya eres mexicano”. “´Viva la México´, diría el Justin Bieber”. “Ya eres mitad mexa”. “Él solito se la pasa a toda madre”. “Ay, mi vida, sintió la música mexicana”. “No sabía que Justin sabía bailar guaracha”. “Nos dio baile, nos dio outfit, nos dio mariachis, nos dio pasitos prohibidos, nos dio mucho Justin y también Bieber”. “Dirección y código postal para enviarle su residencia permanente mexicana”. (Con información de El Universal)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

