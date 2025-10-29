¡K-drama a la mexicana! Luis Orozco se une al estreno de ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’

Definitivamente, en los últimos tres años se ha disparado el gusto e interés del público mexicano por los contenidos originales de Corea del Sur. El K-pop, la gastronomía asiática y los K-dramas forman parte del consumo cotidiano, por lo que Televisa decidió apostar por este fenómeno con el estreno de la serie ‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’. Esta nueva producción no sólo está inspirada en el entretenimiento surcoreano, sino que también adopta su estilo narrativo bajo la producción de Carlos y Eduardo Murguía. Entre los actores que respaldan a las nuevas generaciones se encuentra Luis Orozco, quien conversó con VMÁS sobre su personaje Arnulfo, prometiendo “risas, buenos momentos y mucha diversión”.

¿CÓMO TE SIENTES DE FORMAR PARTE DEL PROYECTO? Bien, súper contento. Es un proyectazo, una apuesta que seguro le va a encantar a la gente. Es una historia juvenil de romance con comedia, pero también para los adultos. Tiene diversión para toda la familia, la puede disfrutar cualquiera y no tiene violencia: está bien padre. CUÉNTANOS DE TU LLEGADA AL SHOW PARA SER ‘ARNULFO’ Me invitaron al casting, estuve en un callback y fui pasando filtros. Es un personaje muy divertido: el padrino del protagonista. El papá lo interpreta Roberto Tello, y aunque no habíamos trabajado juntos, hicimos click inmediato. Tenemos el mismo sentido del humor, improvisamos algo en una escena y funcionó. Le va a dar un plus a la serie, que ya de por sí está padrísima. Le va a gustar mucho a los chavos; todo el drama, el K-pop... No es una novela, es una serie hecha en formato cinematográfico.

¿YA CONOCÍAS DEL K-POP Y LOS K-DRAMAS? Sí había visto cosas coreanas, pero a raíz de esto empecé a informarme más, a ver cómo cuentan sus historias. Hay muchísima oferta hoy en día: plataformas, televisión abierta... hay que competir con proyectos a la altura. Me parece una gran decisión de los productores y de la empresa. A mí me encantaría que hubiera una segunda temporada. Todo puede suceder. DANOS MÁS INFORMACIÓN DE TU PERSONAJE Es el padrino que los conoce de toda la vida, desde que nacieron las niñas. Son como sus sobrinas, las protege. El papá y el padrino interrogamos a los chavos que las invitan a salir, las ayudamos, a veces las solapamos. Es una relación familiar muy bonita. La historia también toca las mentiras: mi personaje empieza a mentir y se mete en unos callejones sin salida. Siempre está iniciando nuevos negocios y gastando dinero, y la mamá, que es más estricta, termina envuelta en los enredos.

¿ESTE TRABAJO LO CONSIDERASTE UN RETO? Cada personaje implica un reto, pero aquí había que estar muy pendiente de mi compañero, Roberto Tello. Era clave improvisar en la misma dirección. El reto también fue el clima: nos tocaron unas lluvias tremendas y tuvimos que parar grabaciones. Actoralmente dimos el máximo. Luis destacó emocionado que formar parte de este proyecto representa un acierto en su vida laboral, al llegar a nuevos públicos y explorar otras formas de contar historias. “Estoy feliz de ser parte de esta manera de narrar, le pusimos toda la carne al asador. Estamos seguros de que tendrá una respuesta increíble. Deseamos que sea un hitazo y que vengan más historias sobre esta línea: un verdadero K-drama a la mexicana.”