$!Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa

Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar, pues la espera terminó para el fandom mexicano. Ticketmaster dio a conocer el mapa oficial del concierto que brindará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo mes de mayo. Por lo que quedó confirmado que los tres días de show contarán con un escenario central de 360 ° (grados), así como las localidades disponibles para la próxima preventa; es decir, tendrán la misma escenografía circular que en Corea del Sur y Japón. TE PUEDE INTERESAR: ‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica como histórica la llegada de BTS a México y Profeco aclara venta de boletos Otra más de las peticiones de las ARMY es los precios oficiales, evitando así que el sitio aplique los llamados precios dinámicos durante la venta; es decir, que localidades similares cuenten con precios distintos debido a la alta demanda de los compradores. BTS regresará a los escenarios mexicanos en tres fechas, 7, 9 y 10 de mayo, generando enormes expectativas desde que se anunciaron.

ESCENARIO 360° Ticketmaster explicó previamente, a través de su cuenta oficial de Instagram, que el diseño del tour “contará con un diseño de escenario circular de 360 grados” y que esta disposición “sitúa al público en el centro de la experiencia”. La estructura, donde volveremos a ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se ubicará en el centro acompañado por cuatro pasarelas en forma de cruz, acercando a los integrantes a sus fans. La boletera aclaró que todo el recinto contará con asientos designados, por lo que no habrá zonas generales de pie y que la distribución permite que los fanáticos puedan tener vista al escenario desde cualquier punto del estadio. Por lo que, con la revelación del mapa y las expectativas en el show, se promete una experiencia más inmersiva, con mejor visibilidad desde cualquier punto. Las zonas presentadas en el mapa: - Zona Platino, las más cercanas al escenario; aunque los costos no están disponibles, son las localidades con mayor costo. El mapa muestra varias subzonas numeradas;

- Zonas VE, GNP y gradas generales, se trata del primer anillo elevado del Estadio GNP Seguros, los laterales y la parte superior del recinto, aunque la más alejada, respectivamente.

- Zona PCD, se trata de los asientos designados a las personas que viven con discapacidad, están ubicadas estratégicamente para garantizar accesibilidad y buena visibilidad. TE PUEDE INTERESAR: ¿BTS en Monterrey? Samuel García confirma gestiones para incluir a la ciudad en la gira 2026

PROFECO RESPALDA A LAS ARMY Uno de los mayores temores de los fans es repetir experiencias caóticas en la venta de boletos, marcadas por reventa masiva, fallas técnicas y falta de claridad. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció una intervención anticipada. El titular del organismo, Iván Escalante, confirmó que ya existe comunicación directa con el distribuidor oficial de boletos, Ticketmaster, para establecer reglas claras desde el inicio del proceso. Según el funcionario, las preocupaciones expresadas por ARMY México fueron transmitidas sin intermediarios, con el objetivo de garantizar una experiencia justa para los consumidores. La Profeco informó que vigilará de manera puntual varios aspectos clave durante la venta de boletos para BTS. La intención es prevenir prácticas desleales antes de que ocurran. Los puntos bajo supervisión incluyen: • Transparencia en la liberación de asientos;

• Candados contra bots y acaparamiento;

• Claridad en cargos por servicio. TE PUEDE INTERESAR: ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial PROFECO EXIGE PRECIOS CLAROS A OCESA Profeco exhortó a la empresa promotora de entretenimiento OCESA a actuar con legalidad y se conduzca con transparencia y veracidad con las personas interesadas en asistir a los conciertos del “BTS World Tour”, del grupo de K-Pop surcoreano. Por lo que a través de un comunicado, solicitó que se anuncie los precios, cargos y condiciones completas de la venta de los boletos. sin embargo, en caso de que haya precios dinámicos, la procuraduría pidió que se haga del conocimiento de las ARMY al momento de adquirir su entrada, además de los paquetes VIP y qué incluyen estos. “Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour en la CDMX, incluyendo precios dinámicos, paquetes VIP y la cantidad de entradas disponibles en preventa y venta general”, escribió Profeco en X.