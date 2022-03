Kirsten Dunst, tres décadas de carrera y una reciente nominación al Óscar

Con siete años, Kirsten Dunst le puso voz a Kiki, la bruja de 13 años protagonista de “Kiki’s Delivery Service”, en el doblaje al inglés del filme de Hayao Miyazaki. Ese mismo año, apareció en uno de los segmentos, dirigido por Woody Allen, de “Story’s of New York”. Al año siguiente, estuvo bajo las órdenes de Brian de Palma en “The Bonfire of the Vanities”. Desde entonces, Dunst, que cumple 40 años en abril, ha ido sumando títulos a su filmografía. Este año, opta por primera vez a un Óscar, a mejor actriz de reparto, por “The Power of the Dog”.

“Eric [Kranzler, mánager de la actriz] me llamó y me dijo que había sido nominada, así que estaba llorando con mis hijos. Y ellos están como ‘¿Por qué demonios llora mamá?’”, dijo Dunst a Variety sobre el momento en el que supo que era candidata al Óscar. La actriz ha tenido que esperar más de 30 años para que la Academia reconociese su trabajo.

Y es que Dunst ha crecido delante de una cámara. “Mi madre fue la que me ayudó a llegar a donde estoy”, dijo en 2005 a The Independent. “Ella me llevaba todos los días a Nueva York para hacer audiciones. Mi padre me apoyaba, pero no creía que los anuncios de televisión llevasen a nada. No se dio cuenta de que mi madre y yo estábamos en una misión. Pero está orgulloso de mí”.