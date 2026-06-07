$!Kurt Russell habla en exclusiva sobre ‘su muerte’ y su vida lejos de Hollywood

Es curioso comenzar una entrevista contando que Kurt Russell muere a los 25 minutos del primer episodio de la serie The Madison. Y es todavía más curioso que el éxito se base en la muerte del protagonista. Pero es lo que realmente consiguió que la vieran por streaming de Paramount +, 8 millones de personas en Estados Unidos, apenas en la primera semana. Es obvio que Michelle Pfeiffer seguiría con la historia de la viuda. Pero el éxito se esconde detrás de la duda por saber si el personaje de Kurt Russell sobrevive o revive en los recuerdos de la esposa, con una serie que incluso podemos confirmar la próxima segunda temporada. ¿Se puede comparar en algo el nuevo rodaje con Michelle Pfeiffer de la serie The Madison, con la época en que filmaron juntos ‘Tequila Sunrise’, casi 40 años atrás? Cuando filmamos Tequila Sunrise con Mel Gibson, fue grandioso. Creo que había sido en 1988 y aquel rodaje fue bastante difícil, pero la pasamos muy bien. Y al volver a trabajar con Michelle después de 37 o 38 años, yo estaba seguro que ella iba a estar fabulosa con este nuevo personaje. No veía la hora de empezar. Y fue tan placentero como lo esperaba. ¿Cómo reaccionaste esta vez, al saber que ibas a protagonizar una serie que en cierta forma empieza a partir tu muerte? Es lo que tanto me gustó cuando leí el guion, porque la historia te coloca inmediatamente en los zapatos de Michelle. Me pareció muy auténtico. El desafío para mi fue tratar de conseguir los mismos recuerdos que ella tiene. Sabemos que pasa por un duelo, sabemos de lo que habla, quien es la familia. Pero él ya no está, yo ya no iba a estar. Por ahí pasó el peor desafío.

¿Así como en la ficción de la serie, tu personaje quiere generar recuerdos mientras viva, hay alguna experiencia real, en particular, que hoy recuerdes más que otra? Me cuesta responderte... todos los días vivimos cierta experiencia que vale la pena. Y en mi vida tuve la oportunidad de hacer todo tipo de cosas, aunque me haya encontrado en situaciones peligrosas, con lo que también puede identificarme con la serie. En este caso, hablamos de una tragedia y una relación maravillosa, que abre la oportunidad para que otros puedan descubrir algo de ellos mismos. Supongo que en cada situación que vivamos, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo en la vida. La vida te tira muchas pelotas difíciles de atajar y de eso se trata The Madison. Ni siquiera pasó un mes desde que Kurt Russell también celebró la gran noche del Oscar, por la nominación como Mejor Actriz de Kate Hudson, la hija de Goldie Hawn que él mismo crio como su propia hija. Con una vida tan parecida a las historias de amor del cine, él también formó una de las parejas más estables de Hollywood. Con Goldie se habían puesto de novios, tal cual com en la ficción, cuando filmaron en 1983, la comedia romántica ‘Swing Shift’. Ya se conocían de antes, cuando en 1968 habían filmado el musical de Disney ‘La Banda del Abuelo’ (con el título original en inglés The One and Only, Genuine, Original Family Band’). Pero en aquel entonces se notaba demasiado la diferencia de edad. Goldie Hawn ya había cumplido los 21 años y él apenas tenía 16. La primera salida como novios, fue durante el rodaje de Swing Shift, bailando en la famosa mansión de Playboy. Juntos, criaron los dos hijos que ella había tenido con Bill Hudson: Oliver y Kate. Recent después tuvieron el tercer hijo Wyatt, para volver a filmar juntos la comedia ‘Overboard’. En el ’89, incluso bromearon sobre la relación, cuando entregaron el Oscar a la Mejor Dirección, cuando Kurt aclaró que son pareja y “solo nos falta casarnos”, cuando Goldie agregó “’¿Me estás proponiendo matrimonio?”. Pero no, muy curiosamente, jamás se casaron.

¿Se parece en algo la ficción de tu personaje en la serie The Maddison, con tu verdadera historia de amor? Bastante. Nunca antes había interpretado un personaje tan parecido a mi vida, como el de The Madison. Pasé toda mi carrera como actor, en especial en los últimos 40 años de los 65 que trabajo, donde venía interpretando personajes muy lejos de lo que soy. Y cuando llegó esta oportunidad, me costó leer el guion, porque me llegaba demasiado cerca al corazón. Me pegó duro, hasta que me di cuenta que podía sentirme cómodo con la actuación, por ser un estilo de historia que entiendo a la perfección. Sin revelar como es que muere en The Madison, vale contar que esa muerte le da vida a la historia. Porque es así como muestran la historia de amor con Michele Pfeiffer y el resto de la familia, entre el dolor del duelo y la difícil decisión de llevar los restos hasta el lujo de Nueva York o enterrarlo en el lejano oeste que él tanto disfrutaba con la solitaria compañía de su hermano. Es la historia de una familia millonaria que más allá de afrontar el duelo de una tragedia, también tiene que ‘sobrevivir’, sin ninguno de los más simples lujos modernos de la ciudad. ¿Qué parecidos destacas más entre la ficción y tu vida real? La serie la filmamos en Montana, pero yo vivo en un lugar mucho más rural todavía, en Colorado, muy lejos de la civilización. Te sorprendería el parecido de mi estilo de vida con la serie.

¿Desde siempre te gustó tanto la tranquilidad de las montañas como tu personaje, lejos del ruido de Nueva York o los flashes de Los Angeles? Me mudé a Colorado cuando tenía 26 años. Obviamente, estaba trabajando. Hasta los 23, había estado jugando beisbol profesional, mezclado con la actuación desde los 10 años. Y pasé mucho tiempo de mi vida en Los Angeles. Por ahí pasa mi experiencia con el cemento. Pero mi familia es de Maine, en el bosque, a 20 km de la ciudad más cercana. Y los primeros cuatro años los viví en ese ambiente que jamás abandoné. Siempre fui un ratón de campo, desde que nací. Pero habiendo vivido en la ciudad, aprecio que los dos lugares. ¿El hecho de vivir en Colorado, tan lejos de Hollywood es una buena forma de alejarte de la fama? La mayor parte de mi vida la pasé en Los Angeles, en Hollywood y la verdad, me mudé a Colorado porque quería vivir la vida que tanto extrañaba. Y me alegro de haberlo hecho, porque me permitió vivir la vida que quería vivir, tal cual como mi personaje de la serie. Mi familia, con Goldie (Hawn) y los hijos, todos experimentaron el estilo de vida de Colorado. Y todos, están contentos de haber disfrutado esa oportunidad. Pero también estamos atados al estilo de vida de la ciudad. Tenemos incluso un apartamento en Nueva York. Pero yo prefiero Colorado. ¿Qué otras partes de la historia se parecen a tu realidad? Mi abuelo llegó a tener el primer lago exclusivo de pesca con mosca, en el estado de Maine. Era dueño de un hotel en aquel lugar. Y crecí alrededor de esa historia, como la serie. Nunca fui un buen pescador, pero es algo que disfruté siempre, por la concentración que se necesita, al mismo tiempo que te lleva a un lugar donde puedas reflexionar. E parecido con la serie, entre la tranquilidad de la pesca de Montana y el ruido de Nueva York, se entiende perfectamente cuando el personaje de Michelle Pfeiffer tiene que ir a Montana, se siente como un pez afuera del agua. El guion es maravilloso y desde la primera vez que lo leí, lo disfruté como si fuera parte del público.

Kurt Russell shares his favourite scene to film for The Madison 🎣 pic.twitter.com/RouvWBuYXx — BAFTA (@BAFTA) April 2, 2026