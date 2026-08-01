‘La Banda’, ‘Furia’ y el regreso de ‘Lioness’

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    ‘La Banda’, ‘Furia’ y el regreso de ‘Lioness’
    Llegadas. VIX, Disney+ y Paramount+ renuevan sus catálogos con propuestas para distintos públicos, desde el humor mexicano hasta el suspenso inspirado en casos reales y la acción internacional. ILUSTRACIÓN: GEMINI

Las plataformas apuestan por historias que van de la comedia al thriller criminal y el espionaje con el estreno de nuevas producciones encabezadas por Miguel Rodarte, Emmy Rossum y Zoe Saldaña

Pasamos de julio a agosto con estrenos, empezando por el de “Un paso hacia ti”, la respuesta de VIX a los “kdramas”, el pasado lunes 20, protagonizada por David Ulloa (“El renacer de luna”).

Sin embargo, hacia finales de la misma semana, el viernes 24, se estrenó en la misma plataforma la serie “La Banda”, que vuelve a reunir al actor Miguel Rodarte con el equipo regio de la serie “Sierra Madre” (2024), pero que más bien se inclina por el género de la comedia, en el cual triunfó hace algunos años como parte de “Los héroes del norte”, al contar la historia de Rafael y la banda que forma para reclamar la fábrica en la que trabaja, la cual le había sido heredada de palabra por su dueño antes de morir, luego de que el nepo baby del jefe, de nombre Andy (Sergio Bonilla) y con una forma de hablar más que parecida a la del actual gobernador de Nuevo León, pretende venderla.

El pasado lunes 27, los estrenos siguieron su curso en Disney+ con la llegada de los tres primeros capítulos de “Furia”, un thriller que, por su parte, debe mucho al escandaloso caso de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, pues cuenta la historia de Alice Black (Emmy Rossum, de “Mr. Robot”), una agente del FBI asignada a la investigación de una asesina serial (la nominada al BAFTA Lola Petticrew, por “No digas nada”, también de Disney+) que aparentemente es sobreviviente de una red de trata de personas operada por integrantes de la élite. Comparten créditos los actores Jake Lacey (“The White Lotus”) y Scoot McNairy (“Argo”).

Por otro lado, el mes de agosto inicia hoy su propia temporada de estrenos con la llegada, a través de Paramount+, de la tercera temporada de “Lioness”, la serie en la que la ganadora del Oscar Zoe Saldaña interpreta a una marine que se integra a un comando de élite de la CIA para realizar operativos “discretos” en otros países, en supuesta defensa de su soberanía. La segunda temporada, de hecho, causó controversia por anticiparse a una situación como la de “El Mayo” Zambada y, en esta ocasión, una de sus principales sorpresas es el regreso como actor de su prolífico creador, Taylor Sheridan, responsable de otros éxitos como “Yellowstone” y “Landman”.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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