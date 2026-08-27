La Casa de los Famosos México 2026... ¿quiénes son los nominados de la quinta semana y por qué criticaron la nueva dinámica para nominar?

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    La Casa de los Famosos México 2026... ¿quiénes son los nominados de la quinta semana y por qué criticaron la nueva dinámica para nominar?
    Seis habitantes quedaron en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México 2026 tras una nueva dinámica de nominación. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce quiénes son los nominados de la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2026 y por qué la nueva dinámica generó críticas

La quinta semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus habitantes en riesgo de eliminación. La gala de nominación, realizada el miércoles 26 de agosto, dejó a seis participantes en la placa tras una dinámica distinta a las utilizadas anteriormente.

Los famosos tuvieron que nominar cara a cara frente a todos sus compañeros, pero el reparto de puntos quedó sujeto a un elemento de azar. La producción introdujo una alberca con las llamadas “pelotas del destino”, que podían sumar o restar puntos a los participantes elegidos.

La dinámica cambió por completo las posibilidades de estrategia dentro de la casa. Los habitantes debían extraer tres pelotas en pocos segundos y utilizar los valores obtenidos para realizar sus nominaciones, por lo que algunos incluso terminaron sin puntos disponibles.

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MASAD Y GEMA QUEDARON FUERA DEL PROCESO NORMAL

De los 13 habitantes que permanecían en competencia, Masad Altamimi y Gema Garoa tuvieron una situación diferente durante la gala. Masad, como líder de la semana, contó con protección y no participó bajo las mismas condiciones que sus compañeros.

Gema, en cambio, ya se encontraba directamente en la placa luego de que Masad utilizara su poder como líder. La actriz mostró sorpresa al escuchar que su nombre había quedado entre los habitantes que enfrentarían el voto del público.

La nominación ocurrió después de la salida de Yanet García, quien se convirtió en la quinta eliminada del reality. Su partida provocó un nuevo reacomodo entre los participantes, justo cuando la unificación de los grupos Tulum y Malibú también modificó las alianzas dentro de la competencia.

ASÍ QUEDARON LOS PUNTOS DE LA QUINTA NOMINACIÓN

La nueva mecánica permitió puntos positivos y negativos de uno, dos y tres. Esto hizo que algunos famosos buscaran beneficiar a determinados compañeros, mientras otros intentaron reducir las posibilidades de que ciertos habitantes llegaran a la placa.

La distribución de puntos durante la noche quedó de la siguiente manera:

· Ernesto Laguardia: -1 a Mariana Ochoa, -1 a Ese Pérez y 2 a Brianda

· Karina Torres: -1 a Cynthia Klitbo, -2 a Ese Pérez y -1 a Yahir

· Cynthia Klitbo: 1 a Mariana Ochoa y 3 a Karina Torres

· Gema: 3 a Mariana Ochoa, -1 a Karina y 1 a Ernesto Laguardia

· Yahir: -3 a Memo Schutz y 1 a Luis Chaparro

· Flor Vigna: 3 a Mariana Ochoa, 2 a Ernesto Laguardia y 1 a Cynthia Klitbo

Algunos participantes, como Aldo Rendón, Brianda y Mariana Ochoa, no obtuvieron puntos para nominar. Esa situación fue una de las consecuencias más llamativas del factor aleatorio incorporado por la producción.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE LA QUINTA SEMANA?

Tras sumar los resultados de la dinámica, seis habitantes quedaron en riesgo de convertirse en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 el próximo domingo 30 de agosto.

Los nominados de la quinta semana son:

· Gema Garoa, nominada directamente

· Luis Chaparro

· Brianda Deyanara

· Karina Torres

· Mariana Ochoa

· Ernesto Laguardia

El resultado final dependerá ahora de las votaciones del público durante los próximos días, mientras la competencia entra en una etapa donde las alianzas comienzan a tener cada vez mayor peso.

LA NUEVA DINÁMICA DESATA CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Aunque la nominación cara a cara prometía generar confrontaciones entre los habitantes, la incorporación de las pelotas del destino dividió las opiniones entre los seguidores del programa. Para varios usuarios, el componente de azar redujo el impacto de las estrategias que podían desarrollarse frente a frente.

Uno de los comentarios que más circuló en redes sociales fue el del conductor Mauricio Mancera, quien cuestionó directamente la decisión de la producción: “Qué dinámica tan pedorra, quien la decidió es un enemigo de la producción”.

Otros espectadores consideraron que el formato habría generado mayor tensión si los participantes hubieran utilizado el sistema tradicional de puntos. “Si esa nominación cara a cara la hubieran hecho con los puntos normales, sí se prendía el cerro!”, escribió un usuario.

También aparecieron críticas relacionadas con posibles castigos y estrategias contra algunos habitantes. Entre los comentarios difundidos se leyó: “Es una estupidez que sea en esta nominación AL AZAR cuando se piense castigar a Heces y a Aldo Panzón. DEBEN posponer el castigo hasta las próximas nominaciones normales”.

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DATOS CURIOSOS DE LA QUINTA NOMINACIÓN

· La dinámica de las pelotas del destino permitió tanto sumar como restar puntos.

· Algunos habitantes terminaron la ronda sin puntos para repartir entre sus compañeros.

· La quinta gala llegó después de la eliminación de Yanet García.

· Masad Altamimi estuvo protegido por ser el líder de la semana.

· Gema Garoa llegó directamente a la placa por decisión del líder.

· Seis participantes competirán por permanecer en La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala de eliminación del 30 de agosto.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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