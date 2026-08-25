¡A llorar a la mueblería! Eliminan a Yanet García ‘por mueble’ en ‘La Casa de los Famosos México’

Muchos reclamos en redes sociales y la incertidumbre de los fanáticos que permanecen fieles a la transmisión de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ aumentaron luego de que, en la gala especial de este martes, Yanet García resultara eliminada al ser catalogada como la “más mueble” del show. Galilea Montijo sorprendió no solo a los habitantes del programa, sino también a la audiencia cuando apareció a cuadro con un carácter firme y serio para recordarles a los participantes que el público esperaba e insistía en ver una competencia. En la charla desde VIX, García aseguró que su paz no es negociable y que no había llegado al reality show para eso.

¿QUIÉN FUE EL MUEBLE DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’? “Directa del exilio, me dieron un retoquito ahí”, dijo en sus primeras palabras fuera de la competencia, al llegar a la postgala que conducen Wendy Guevara y Ricardo Margalef por ViX. Luego de las funciones del cine de la semana, en las que se exhibieron las peleas entre Massad, Ese Pérez y Mariana Ochoa y Flor Vigna, se llamó uno a uno al confesionario a los habitantes para que votaran por sus compañeros “muebles” que estaban exiliados y eligieran a quién consideraban que sí merecía volver.

Con solo dos puntos a favor, Yanet quedó eliminada, mientras que Luis Chaparro se salvó de milagro con tres puntos a favor. Por su parte, el creador de contenido Ese Pérez logró cinco votos a favor, evitando así ser expulsado en pleno cumpleaños. “Es un reto. Estaba nerviosa por entrar. Quizá el formato está diseñado para hacer más drama, y yo no estoy para pelearme con nadie. Estoy muy agradecida y bendecida”, dijo la exchica del clima.

“Creo que todo pasa por algo, los tiempos de Dios son perfectos y, si es así, tenía que ser así. Mi gente de Monterrey, de Santiago, Nuevo León, y Latinoamérica me regresó dos veces. Es un regalo que la gente me haya regresado”, dijo García en una charla exclusiva con ViX.

Este miércoles continuará el proceso de nominación, aunque podría haber un nuevo cambio de dinámica, según se filtró extraoficialmente desde la producción.