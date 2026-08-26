¿Karina Torres tuvo una relación con Marco Asensio? La confesión que encendió La Casa de los Famosos

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    ¿Karina Torres tuvo una relación con Marco Asensio? La confesión que encendió La Casa de los Famosos
    Karina Torres habló de una aventura con un jugador español; las redes señalaron a Marco Asensio, aunque no existe confirmación. FOTO: ESPECIAL

Una revelación sobre un futbolista español en Turquía llevó a usuarios a rastrear fechas, viajes y perfiles para intentar identificarlo

La confesión de Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos México 2026 desató especulaciones que ya alcanzaron al futbol internacional.

La influencer aseguró que tuvo un encuentro íntimo con un jugador español durante un viaje a Turquía y, aunque nunca reveló su identidad, las redes apuntaron hacia Marco Asensio, exfigura del Real Madrid y actual figura del Fenerbahçe.

“Una vez estaba en Turquía y ahí me eché a un español, a un futbolista. Guapísimo, eh. Tenía no sé cuántos millones de seguidores en Instagram”, relató “La Licenciada” al conversar con Aldo Rendón en el reality.

Karina añadió que, tras contar la historia en una transmisión en vivo, el deportista le escribió molesto porque algunas personas habrían conseguido identificarlo.

Esta reacción alimentó la curiosidad de los seguidores del programa, quienes comenzaron a cruzar fechas, viajes y perfiles.

¿Marco Asensio tuvo una relación con Karina Torres?

El nombre de Marco Asensio surgió por coincidencias, no por una confirmación. Karina visitó Turquía entre octubre y noviembre de 2025, según los contenidos de viaje que publicó, mientras que el español se incorporó al Fenerbahçe en septiembre de ese año.

Además, el atacante cuenta con millones de seguidores en Instagram y encaja con la descripción de la influencer.

Asensio, de 30 años, militó en el Real Madrid y después pasó por el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Su registro en la Federación Turca indica que firmó con el Fenerbahçe el 1 de septiembre de 2025 y que su contrato se extiende hasta junio de 2028.

Instagram

Sin embargo, hasta ahora no existe una fotografía, mensaje público o declaración que demuestre que Karina Torres y Marco Asensio mantuvieron una relación o tuvieron el encuentro relatado.

La participante jamás pronunció el nombre del futbolista y el jugador tampoco ha respondido a la versión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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