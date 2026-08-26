¿Karina Torres tuvo una relación con Marco Asensio? La confesión que encendió La Casa de los Famosos

La confesión de Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos México 2026 desató especulaciones que ya alcanzaron al futbol internacional.

La influencer aseguró que tuvo un encuentro íntimo con un jugador español durante un viaje a Turquía y, aunque nunca reveló su identidad, las redes apuntaron hacia Marco Asensio, exfigura del Real Madrid y actual figura del Fenerbahçe.

“Una vez estaba en Turquía y ahí me eché a un español, a un futbolista. Guapísimo, eh. Tenía no sé cuántos millones de seguidores en Instagram”, relató “La Licenciada” al conversar con Aldo Rendón en el reality.

Karina añadió que, tras contar la historia en una transmisión en vivo, el deportista le escribió molesto porque algunas personas habrían conseguido identificarlo.