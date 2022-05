La famosa escena de Chicas Pesadas que ‘asqueó’ a Amanda Seyfried y la hizo víctima de acoso

Amanda Seyfried, ahora 36 años, se volvió reconocida para las cámaras de Hollywood, luego de participar en Mean Girls (Chicas Pesadas) en 2004 y, aunque ha participado en numerosas cintas como Mamma Mia! (2008), Jennifer’s Body (2009), Dear John (2010), Les Misérables (2012) y más, su interpretación en la comedia adolescente la volvió popular.

Sin embargo, en una reciente entrevista, reveló que, por su joven edad, se sintió con muchas expectativas que cumplir, luego de entrar al mundo del cine a edad temprana y con una película de tal temática.

“Creo que ser famoso desde joven realmente debe apestar. Debe hacerte sentir completamente inseguro en el mundo. Veo a estos actores más jóvenes que piensan que tienen que tener seguridad”, sentenció.

Aunado a ello, recordó una de las escenas que marcaron sus años más jóvenes, pues fue víctima de acoso por diversos hombres. Se trata del final de su personaje, la ingenua Karen Smith quien asegura “tener un ‘quinto’ sentido” y la capacidad de leer el clima por medio de sus pechos.

Por ser una de las escenas más populares de la película, Seyfried asegura que muchos hombres llegaron a preguntarle sobre el clima en lugares públicos, con la finalidad de hacerla tocarse los senos. “Siempre me sentí realmente asqueada por eso. Tenía como 18 años, fue asqueroso”, refirió.

“Mean Girls me puso en el mapa, realmente puso mi pie en la puerta. Pero ser encasillado era contra lo que tenías que luchar. En 2004, tenía que tener mucho cuidado de no ser solo ‘la rubia bonita’. Entonces, al comienzo de mi carrera, si no hubiera hecho Big Love, habría sido Karen Smith.Todas las audiciones que tuve para mi primera temporada piloto fueron como amigas rubias. No iba a ser el protagonista, porque por alguna razón no encajaba en eso. No sé qué fue... Afortunadamente, tuve oportunidades que cambiaron bastante rápido”, finalizó.