¿La maldición de Locomía?... Fallece Manuel Arjona, integrante original del grupo, a los 58 años

El artista falleció de forma repentina a los 58 años en su domicilio de Viladecans , en la provincia de Barcelona , según dieron a conocer personas cercanas a la agrupación. La noticia fue confirmada por Luis Font , hermano del creador del proyecto, Xavier Font , mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La música pop en español está de luto tras confirmarse la muerte de Manuel “Manolo” Arjona Velasco , uno de los integrantes originales de Locomía , agrupación que revolucionó la escena musical de finales de los años 80 con su imagen extravagante, coreografías sincronizadas y los ya emblemáticos abanicos que se convirtieron en su sello distintivo.

La noticia generó una ola de mensajes de cariño entre seguidores del grupo y también volvió a colocar en el centro de la conversación una teoría que desde hace años circula en internet: la supuesta “maldición” que persigue a los integrantes de Locomía .

“Hoy solo se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo, en cada sonrisa y en cada paso que dejamos atrás”, escribió Luis Font para despedir al cantante.

¿QUIÉN FUE MANOLO ARJONA?

Manolo Arjona fue una de las piezas fundamentales en la creación de la identidad visual y artística de Locomía, proyecto nacido en Ibiza a mediados de la década de 1980 bajo la dirección de Xavier Font.

Originario de Viladecans, creció en una familia numerosa junto a diez hermanos. Con el paso de los años encontró en la isla de Ibiza un entorno que le permitió desarrollar plenamente su personalidad y comenzar una carrera artística que terminaría marcando una época dentro del pop europeo.

Durante la etapa de mayor éxito del grupo participó en el álbum “Taiyo”, publicado en 1989, producción que incluyó temas como “Locomía” y “Rumba, Samba, Mambo”, canciones que impulsaron a la agrupación a conquistar escenarios en España y gran parte de Latinoamérica.

Tras la separación de la formación original en 1992, Arjona continuó vinculado al legado de la banda. Regresó para el disco “Corazón” en 2001 y volvió a participar en las reuniones de Locomía en 2007 y 2011, hasta dejar definitivamente el proyecto en 2015 por motivos personales.

LA MUERTE DE ARJONA REAVIVA UNA TEORÍA EN REDES SOCIALES

Luego de confirmarse el fallecimiento del cantante, las redes sociales recuperaron una teoría que desde hace tiempo acompaña a la historia del grupo: la existencia de una supuesta “maldición de Locomía”.

La conversación surgió debido a que Manolo Arjona se convirtió en el cuarto exintegrante de la agrupación en fallecer antes de cumplir los 60 años. No obstante, hasta el momento no existe evidencia que respalde esa hipótesis y todo permanece en el terreno de las especulaciones compartidas por algunos usuarios de internet.

Para muchas personas, la coincidencia resulta llamativa; otras consideran que simplemente se trata de una sucesión de hechos desafortunados sin ningún vínculo entre sí.

LOS EXINTEGRANTES DE LOCOMÍA QUE HAN FALLECIDO

Con la muerte de Manolo Arjona, la lista de exintegrantes fallecidos de Locomía asciende a cuatro.

De acuerdo con medios españoles, el artista pasó sus últimos años dedicado a la pintura y otras expresiones artísticas. Personas cercanas señalaron que se fue a dormir con normalidad, pero ya no despertó al día siguiente.

Antes de Arjona, Santos Blanco murió el 15 de junio de 2018 a los 46 años, también mientras dormía. Apenas un mes después, el 16 de julio de 2018, falleció Frank Romero, igualmente a los 46 años, a consecuencia de una infección bacteriana.

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2023, perdió la vida Francesc Picas, a los 53 años. En esa ocasión, su familia optó por mantener en reserva las causas del fallecimiento, respetando su privacidad.