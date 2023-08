La protagonista de She-Hulk critica al CEO de Disney, “se aprovechan de la gente”

“Habiendo trabajado en una serie de Disney, sé cómo se aprovechan de la gente, y es indignante la cantidad de riqueza que no se comparte con las personas que realmente hacen la serie. Me refiero al equipo, el elenco, los guionistas” , denunció.

Bryan Cranston también atacó a Bob Iger

Maslany no es la primera estrella que carga directamente contra Iger. Bryan Cranston también se dirigió al directivo recientemente durante una manifestación en Times Square (Nueva York).

“Tenemos un mensaje para el señor Iger. Sé, señor, que ves las cosas a través de una óptica diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero te pedimos que nos escuches, y más allá de eso, que nos escuchen cuando te decimos que no nos van a quitar el trabajo para dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, no permitiremos que nos quiten la dignidad. Somos un sindicato de principio a fin, hasta el final”, afirmó el intérprete, en referencia a la regulación del uso de inteligencia artificial en el cine y la televisión.

Por el momento se desconoce la fecha del final de la huelga, pero algunos analistas vaticinan que podría extenderse hasta 2024.

Sony Pictures ha sido la primera en retrasar algunos de sus grandes estrenos a 2024, por lo que películas como Spider-Man: Beyond the Spider-Verse o Kraven the Hunter llegarán a las salas más tarde de lo planeado.

