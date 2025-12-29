¡La que puede, puede! Logra Beyoncé el estatus de multimillonaria y entra en la lista de Forbes

/ 29 diciembre 2025
    Poderosa. Con ingresos millonarios por giras, música y patrocinios, Beyoncé se consolida como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. FOTO: AP
Israel García
por Israel García

La cantante texana obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo

Existe el chiste de que todas las celebridades en Estados Unidos agradecen a Beyoncé cada vez que reciben un premio musical, actoral o algún récord, pero cuando ella gana, ¿a quién le agradecerá? Y más ahora que alcanzó el estatus de multimillonaria, de acuerdo con Forbes, tras sumar 407.6 millones de dólares gracias a su más reciente tour.

Con estos ingresos en sus cuentas bancarias, la intérprete de Halo ingresó a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

En el último año, la cantante inició su gira Cowboy Carter, basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1.6 millones de boletos y recaudó 407.6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira de música country más exitosa de la historia, de acuerdo con Billboard Boxscore.

¿QUÉ LOGRÓ BEYONCÉ?

Antes de este hito, Beyoncé ya había conseguido un récord similar en el género R&B con el Renaissance World Tour, gira que llevó el mismo nombre de su álbum y que concluyó en 2023 con una recaudación de 579.8 millones de dólares, según la misma publicación.

De acuerdo con Forbes, la artista comenzó a construir su imperio empresarial en 2010, cuando fundó Parkwood Entertainment, compañía que le otorgó control creativo, independencia empresarial y una diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participar directamente en las ganancias de sus proyectos.

La revista estima que, al combinar lo obtenido en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio durante este año, Beyoncé generó 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, cifra que la coloca como la tercera artista mejor pagada del mundo. (Con información de EFE)

