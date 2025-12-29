¡La que puede, puede! Logra Beyoncé el estatus de multimillonaria y entra en la lista de Forbes

Existe el chiste de que todas las celebridades en Estados Unidos agradecen a Beyoncé cada vez que reciben un premio musical, actoral o algún récord, pero cuando ella gana, ¿a quién le agradecerá? Y más ahora que alcanzó el estatus de multimillonaria, de acuerdo con Forbes, tras sumar 407.6 millones de dólares gracias a su más reciente tour.

Con estos ingresos en sus cuentas bancarias, la intérprete de Halo ingresó a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

En el último año, la cantante inició su gira Cowboy Carter, basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1.6 millones de boletos y recaudó 407.6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira de música country más exitosa de la historia, de acuerdo con Billboard Boxscore.