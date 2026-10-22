No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar

Las mujeres en México pueden registrarse a dos programas sociales que agradece su trabajo en el hogar, así como un apoyo económico, pero debido al parecido en el nombre puede crear confusión para las beneficiarias. Estos programas son la Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar, aunque están dirigidos a mujeres de hasta la tercera edad, estas suelen cambiar en su padrón, monto y hasta localización.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MUJERES CON BIENESTAR Y PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? Cabe destacar que el registro de la Pensión Mujeres Bienestar permanecerá abierto hasta el 25 de octubre para mujeres de 60 a 64 años en todo el país para la entrega 3,100 pesos cada dos meses. Por otra parte, Mujeres con Bienestar opera solo en el Estado de México, atiende a mujeres de 18 a 59 años y contempla un apoyo bimestral de 2,500 pesos. Su coincidencia en los nombres, al utilizar las palabras “mujeres” y “bienestar”, puede causar confusión entre solicitantes; además de que entregan recursos económicos a mujeres, pero pertenece a gobiernos distintos, también tiene una población objetivo diferente y manejan sus propias reglas de acceso. Diferencias: - La Pensión Mujeres Bienestar pertenece al Gobierno de México; Mujeres con Bienestar depende del Gobierno del Estado de México. - La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años; Mujeres con Bienestar atiende a mujeres de 18 a 59 años. - La Pensión Mujeres Bienestar se aplica en todo el país; Mujeres con Bienestar solo beneficia a residentes del Estado de México. - La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos cada dos meses; Mujeres con Bienestar otorga 2,500 pesos en el mismo periodo. - La Pensión Mujeres Bienestar se tramita en Centros Integradores y módulos de la Secretaría de Bienestar; Mujeres con Bienestar tiene convocatorias y procesos definidos por las autoridades del Estado de México.

¿QUÉ ES LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? La Pensión Mujeres Bienestar fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar. Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. La Pensión Mujeres Bienestar reconoce la historia, el trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres en todo México.

REGISTRO A LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR La convocatoria de la Pensión Mujeres Bienestar inició el lunes 19 de octubre y forma parte del periodo de registros de la Secretaría de Bienestar, en módulos y Centros Integradores con apoyo de los Servidores de la Nación. El periodo masivo de registros arranca oficialmente a partir de la tercera semana de octubre, a partir del 19 de agosto en adelante. El calendario de registro por apellidos previsto para el periodo del 19 al 25 de octubre de 2026 organiza la atención de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, lo que resta de la semana: - Viernes 23 de octubre: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z;

- Sábado 24 de octubre: Todas las letras (Rezagados);

- Domingo 25 de octubre: Todas las letras (Rezagados). ¡Toma nota! Esto son los requisitos necesarios para hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar: - Una identificación oficial vigente. Puede ser tu credencial del INE; pasaporte vigente, o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM);

- Acta de nacimiento legible;

- Clave Única de Registro de Población (CURP) de reciente impresión;

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local (teléfono, luz, gas, agua o predial);

-Teléfonos de contacto (celular y de casa);

- Formato Bienestar. Para facilitar la inscripción, la Secretaría del Bienestar habilitó un portal en línea que permite ubicar el módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Los pasos son muy sencillos: • Ingresar a la página oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/;

• Seleccionar la entidad federativa;

• Capturar el municipio, región o alcaldía;

• Oprimir la casilla del captcha “No soy un robot” y da clic en “Buscar”;

• Revisar los resultados y, en caso necesario, consultar el mapa para ubicar la ruta más conveniente;

• También es posible enlazar la dirección con Google Maps para facilitar el traslado;

• El horario de atención en los módulos es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Visitas domiciliarias para quienes no puedan acudir La Secretaría de Bienestar informó que quienes no puedan acudir presencialmente por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria. Las personas que no puedan asistir personalmente al módulo pueden solicitar atención en su domicilio. Para ello, se debe llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que un servidor de la nación acuda a realizar el trámite.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA MUJERES CON BIENESTAR? Mujeres con Bienestar no es la misma estrategia que la pensión federal. Se trata de un programa del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El apoyo está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que residan en el Edomex. El depósito es de 2,500 pesos cada dos meses, una cantidad distinta a la que reciben las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar. La diferencia territorial es uno de los puntos centrales. Mientras la Pensión Mujeres Bienestar tiene cobertura nacional para mujeres de 60 a 64 años, Mujeres con Bienestar se limita a residentes del Estado de México dentro de un rango de edad más amplio. El próximo depósito de Mujeres con Bienestar corresponde al bimestre de septiembre-octubre 2026, por lo que el registro de permanencia no es más que la petición que le hace la Secretaría de Bienestar del Estado de México a todas las beneficiarias, para que decidan si quieren continuar en el programa social, después de haber cumplido uno o dos años dentro del apoyo estatal.

Por lo que la beneficiaria debe acudir al Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Ahí tienes que preguntar si debes llenar dicho papel o no. Solo así vas a poder confirmar si vas a mantener el apoyo bimestral de 2,500 pesos. Para saber dónde están los módulos, debes entrar a la página oficial del Bienestar Estado de México. Al ingresar sigue estos pasos: - Da clic en el municipio del Estado de México en el que vives.

- Dirígete hacia la parte de abajo de la página y te aparecerá el número de CEDIS disponibles y su ubicación. Cabe destacar que algunas beneficiarias pueden dejar de formar parte, ya que cumplieron con su ciclo y se le dará la oportunidad a otra persona de recibir el apoyo.