Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino que se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina posiblemente de la facción ‘Los Chapitos’, en el poblado de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

“Durante recorridos terrestres en Culiacán, Sinaloa, elementos de Semar y SSPC, en coordinación con FGR, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, con una superficie aproximada de 2,500 metros cuadrados”, apuntaron en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido terrestre, donde los efectivos ubicaron un laboratorio clandestino que ocupaba una superficie de dos mil 500 metros cuadrados, en el cual se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos.