Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa
El laboratorio clandestino ocupaba superficie de 2,500 metros cuadrados, en el cual se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino que se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina posiblemente de la facción ‘Los Chapitos’, en el poblado de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
“Durante recorridos terrestres en Culiacán, Sinaloa, elementos de Semar y SSPC, en coordinación con FGR, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, con una superficie aproximada de 2,500 metros cuadrados”, apuntaron en un comunicado.
Los hechos ocurrieron durante un recorrido terrestre, donde los efectivos ubicaron un laboratorio clandestino que ocupaba una superficie de dos mil 500 metros cuadrados, en el cual se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos.
¿QUÉ SE ENCONTRÓ EN EL NARCOLABORATORIO?
En el sitio se encontró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, cinco quemadores, dos tinas y tres tambos con capacidad de 500 litros cada uno, cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión y una pala para mezclar.
Durante recorridos terrestres en Culiacán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, con una superficie aproximada de 2,500 metros cuadrados.En el lugar se localizaron reactores de destilación, quemadores, tambos y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas, los cuales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.Con estas acciones se combate la producción de drogas sintéticas y se evita que nuevas instalaciones sean utilizadas para elaborar sustancias que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 22, 2026
Además, a 300 metros de la instalación se encontró un destilador de reactor.
El equipo, los accesorios y las herramientas fueron inhabilitados en el lugar para evitar su reutilización. Los uniformados no localizaron narcóticos.
“En el lugar se localizaron reactores de destilación, quemadores, tambos y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas, los cuales fueron inhabilitados para evitar su reutilización. Con estas acciones se combate la producción de drogas sintéticas y se evita que nuevas instalaciones sean utilizadas para elaborar sustancias que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población”, concluyó el Gabinete de Seguridad en su comunicado.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de metanfetamina, evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles y proteger la seguridad de la población.
(Con información de EL Universal)