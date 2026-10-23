‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

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    ‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua
    La gobernadora de Chihuahua relató que su encuentro con la presidenta en Ciudad Juárez estuvo marcado por reproches sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado. VANGUARDIA/ARCHIVO

Maru Campos relata la tensa reunión con Claudia Sheinbaum por el caso CIA en Chihuahua y niega acuerdos políticos con Morena

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, estuvo marcada por reclamos, acusaciones y momentos de tensión. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, afirmó que ambas elevaron la voz durante una discusión relacionada con la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado.

“Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos”, contó Campos, quien dio detalles del encuentro después de que un juez federal dictara prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal estatal César Jáuregui, acusado de traición a la patria.

UNA REUNIÓN QUE NO ESTABA EN LA AGENDA

Según la gobernadora, su equipo se enteró por los medios de comunicación de la visita presidencial a Ciudad Juárez. Ante la falta de una invitación formal, envió una carta a Palacio Nacional para solicitar una reunión y proponer que Sheinbaum conociera la Torre Centinela, un proyecto tecnológico de vigilancia y seguridad que finalmente quedó fuera del encuentro.

Vinculan a proceso a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por ejercicio indebido del servicio público

La conversación se realizó en una oficina cercana al aeropuerto, que Campos describió como un espacio descuidado. Era la primera vez que ambas se encontraban personalmente desde abril.

“Nos levantamos la voz las dos”, afirmó la mandataria estatal. De acuerdo con su relato, durante entre ocho y diez minutos intercambiaron reclamos a gritos. Sheinbaum cuestionó el ingreso de agentes estadounidenses “por la puerta de atrás” durante un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos.

LOS RECLAMOS POR SEGURIDAD Y LAS ACUSACIONES

Campos también reconoció que la presidenta le reclamó haberla llamado públicamente “la presidenta de la muerte”. La gobernadora admitió haber utilizado esa expresión y manifestó su disposición a disculparse: “Yo tendría conciencia de que eso se lo dije, pero bueno, pues yo le pido una disculpa”.

En respuesta, dijo haber cuestionado la falta de presencia de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guadalupe y Calvo. “¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la sensibilidad?”, recordó haberle preguntado a la presidenta.

Uno de los momentos más delicados, según Campos, ocurrió cuando acusó a Ariadna Montiel, entonces dirigente nacional de Morena, de presuntos vínculos con el narcotráfico en Chihuahua. La gobernadora sostuvo que Sheinbaum reaccionó a la defensiva y le pidió moderar el tono. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Campos y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de los señalamientos.

CAMPOS VE UN TRASFONDO ELECTORAL

La mandataria estatal dijo que percibió un componente político en los cuestionamientos sobre la investigación del operativo. Según su versión, Sheinbaum le reprochó no haber avanzado en las indagatorias y le preguntó: “¿Qué has hecho con la investigación? No has hecho nada”.

“Esto huele a política y esto huele a electoral y esto huele a mucha hambre”, expresó Campos al explicar cómo interpretó la discusión. También aseguró que la presidenta ofreció facilitar reuniones con funcionarios federales para dar seguimiento a temas de seguridad y otras demandas estatales, aunque afirmó que esos encuentros no se concretaron.

SIN PACTO POLÍTICO, AFIRMA LA GOBERNADORA

Campos negó que de la reunión surgiera algún acuerdo político con Morena. Describió la despedida como incómoda y aseguró que ambas habían acordado mantener en privado el contenido de sus reclamos, compromiso que decidió romper tras lo que consideró ataques posteriores contra ella.

La versión contrasta con las declaraciones públicas que ambas dieron el día del encuentro. Entonces, Campos habló de una conversación franca y de la necesidad de mejorar la comunicación entre los gobiernos, mientras Sheinbaum destacó los acuerdos de coordinación en materia de seguridad.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

El origen de la disputa se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, donde murieron dos funcionarios estatales y dos agentes encubiertos de la CIA identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

El caso mantiene bajo investigación las circunstancias de la participación de personal estadounidense y las responsabilidades relacionadas con el operativo. En tanto, el exfiscal César Jáuregui permanece recluido en el penal del Altiplano, imputado por traición a la patria, mientras su situación jurídica continúa su curso.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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