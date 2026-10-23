‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

“Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos”, contó Campos, quien dio detalles del encuentro después de que un juez federal dictara prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal estatal César Jáuregui, acusado de traición a la patria.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum , el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, estuvo marcada por reclamos, acusaciones y momentos de tensión. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, afirmó que ambas elevaron la voz durante una discusión relacionada con la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado.

Según la gobernadora, su equipo se enteró por los medios de comunicación de la visita presidencial a Ciudad Juárez. Ante la falta de una invitación formal, envió una carta a Palacio Nacional para solicitar una reunión y proponer que Sheinbaum conociera la Torre Centinela, un proyecto tecnológico de vigilancia y seguridad que finalmente quedó fuera del encuentro.

UNA REUNIÓN QUE NO ESTABA EN LA AGENDA

La conversación se realizó en una oficina cercana al aeropuerto, que Campos describió como un espacio descuidado. Era la primera vez que ambas se encontraban personalmente desde abril.

“Nos levantamos la voz las dos”, afirmó la mandataria estatal. De acuerdo con su relato, durante entre ocho y diez minutos intercambiaron reclamos a gritos. Sheinbaum cuestionó el ingreso de agentes estadounidenses “por la puerta de atrás” durante un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos.

LOS RECLAMOS POR SEGURIDAD Y LAS ACUSACIONES

Campos también reconoció que la presidenta le reclamó haberla llamado públicamente “la presidenta de la muerte”. La gobernadora admitió haber utilizado esa expresión y manifestó su disposición a disculparse: “Yo tendría conciencia de que eso se lo dije, pero bueno, pues yo le pido una disculpa”.

En respuesta, dijo haber cuestionado la falta de presencia de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guadalupe y Calvo. “¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la sensibilidad?”, recordó haberle preguntado a la presidenta.

Uno de los momentos más delicados, según Campos, ocurrió cuando acusó a Ariadna Montiel, entonces dirigente nacional de Morena, de presuntos vínculos con el narcotráfico en Chihuahua. La gobernadora sostuvo que Sheinbaum reaccionó a la defensiva y le pidió moderar el tono. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Campos y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de los señalamientos.

CAMPOS VE UN TRASFONDO ELECTORAL

La mandataria estatal dijo que percibió un componente político en los cuestionamientos sobre la investigación del operativo. Según su versión, Sheinbaum le reprochó no haber avanzado en las indagatorias y le preguntó: “¿Qué has hecho con la investigación? No has hecho nada”.

“Esto huele a política y esto huele a electoral y esto huele a mucha hambre”, expresó Campos al explicar cómo interpretó la discusión. También aseguró que la presidenta ofreció facilitar reuniones con funcionarios federales para dar seguimiento a temas de seguridad y otras demandas estatales, aunque afirmó que esos encuentros no se concretaron.

SIN PACTO POLÍTICO, AFIRMA LA GOBERNADORA

Campos negó que de la reunión surgiera algún acuerdo político con Morena. Describió la despedida como incómoda y aseguró que ambas habían acordado mantener en privado el contenido de sus reclamos, compromiso que decidió romper tras lo que consideró ataques posteriores contra ella.

La versión contrasta con las declaraciones públicas que ambas dieron el día del encuentro. Entonces, Campos habló de una conversación franca y de la necesidad de mejorar la comunicación entre los gobiernos, mientras Sheinbaum destacó los acuerdos de coordinación en materia de seguridad.