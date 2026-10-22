Brighton, el Leicester de la nueva era que amenaza con sacudir la Premier League

El recuerdo del Leicester City es inevitable. En la temporada 2015-2016, los Foxes derribaron todos los pronósticos y conquistaron el campeonato cuando prácticamente nadie los consideraba candidatos. Brighton todavía está lejos de repetir aquella proeza, pero comparte algunos ingredientes de aquella aventura: una estructura inteligente, futbolistas que otros clubes no valoraron lo suficiente y un equipo capaz de competir sin tener los recursos de los gigantes.

Las Gaviotas vuelan en el tercer lugar de la Premier League, con 16 puntos en siete partidos y 23 goles anotados , cifras que las colocan entre las grandes sorpresas de la temporada. Por delante aparecen Arsenal, con 18 unidades, y Manchester City, líder con 21.

El futbol inglés tiene una historia que podría comenzar a repetirse. No se trata de un gigante respaldado por una fortuna petrolera ni de un equipo que haya gastado cientos de millones para reunir estrellas. Es el Brighton & Hove Albion, un club que ha encontrado en la inteligencia para fichar, el desarrollo de jóvenes y un futbol ofensivo las herramientas para desafiar a los poderosos.

La diferencia es que Brighton no está improvisando. Detrás de su crecimiento existe un modelo de trabajo que lleva años construyéndose y que ahora comienza a ofrecer resultados espectaculares.

UN ENTRENADOR JOVEN QUE CAMBIÓ EL ROSTRO DEL EQUIPO

Al frente del proyecto está Fabian Hürzeler, técnico estadounidense de nacimiento, criado en Alemania, que tiene apenas 33 años. Su juventud no le ha impedido dirigir a un equipo que juega con personalidad, presiona alto y busca hacer daño con rapidez.

Hürzeler llegó a Brighton después de conseguir el ascenso a la Bundesliga con el St. Pauli, una institución alemana con una identidad muy particular. Desde entonces ha trabajado para darle a las Gaviotas una propuesta ofensiva que combina posesión, intensidad y presión en campo rival.

El resultado se ha reflejado en el marcador. Brighton aplastó 3-0 al Arsenal, campeón defensor, y después goleó 5-0 al Crystal Palace, su acérrimo rival. En siete jornadas suma 23 tantos y una diferencia de goles de +18, números que lo han colocado en el centro de la conversación sobre los posibles aspirantes a pelear por la parte más alta de la clasificación.

La actuación frente al Palace dejó una imagen difícil de olvidar: el paraguayo Diego Gómez anotó desde aproximadamente 51 metros, con un disparo que sorprendió a propios y extraños. También marcaron Yasin Ayari y el joven griego Charalampos Kostoulas, de apenas 19 años.

No es una ofensiva sostenida por una sola figura. Brighton ha repartido sus goles entre distintos futbolistas, una señal de que su peligro nace del funcionamiento colectivo y no exclusivamente de las individualidades.

LA RECETA: DESCUBRIR TALENTO ANTES QUE LOS DEMÁS

La historia del Brighton también es la de un club que aprendió a comprar mejor que sus competidores.

Su propietario, el inglés Tony Bloom, hizo fortuna en las apuestas deportivas y trasladó parte de esa mentalidad analítica al futbol. El club utiliza modelos de datos para identificar jugadores con potencial, detectar oportunidades de mercado y encontrar futbolistas cuyo valor todavía no refleja lo que pueden ofrecer en la cancha.

En lugar de perseguir nombres famosos, Brighton busca talento en distintos rincones del mundo. Algunos fichajes llegan desde ligas poco seguidas por los grandes clubes; otros pasan primero por periodos de adaptación o cesiones antes de recibir una oportunidad en el primer equipo.

El objetivo es claro: contratar a un precio razonable, desarrollar al jugador y convertirlo en una pieza importante, con la posibilidad de venderlo posteriormente por una cantidad mucho mayor.

El caso de Moisés Caicedo es uno de los ejemplos más conocidos. Brighton lo incorporó procedente del futbol ecuatoriano por una cantidad cercana a los cuatro millones de libras y, después de su crecimiento en Inglaterra, lo vendió al Chelsea en 2023 por una cifra récord para el mercado británico, cercana a los 115 millones de libras.

Esa operación ayudó a demostrar que el modelo podía competir financieramente con los clubes más poderosos sin necesidad de gastar como ellos.

JÓVENES DESCONOCIDOS QUE TERMINAN EN PRIMER PLANO

La plantilla actual mantiene esa filosofía. Diego Gómez llegó desde el Inter Miami con 21 años y sin el reconocimiento que acompaña a las grandes figuras europeas. Hoy es uno de los protagonistas de una de las ofensivas más llamativas del continente.

Kostoulas, por su parte, arribó desde el Olympiacos griego con 18 años y todavía tenía poca experiencia en el futbol de máximo nivel. Su participación en el primer equipo demuestra que Brighton está dispuesto a apostar por jóvenes a quienes otros clubes quizá preferirían mantener en desarrollo durante más tiempo.

También aparece Yasin Ayari, mediocampista sueco que fue fichado por una cantidad relativamente baja y que ahora forma parte de la maquinaria de Hürzeler.

La fórmula no significa que todos los jugadores se conviertan en estrellas, pero sí que Brighton ha logrado construir una plantilla con alternativas, futbolistas jóvenes y un margen importante para crecer.

¿PUEDE SER EL NUEVO LEICESTER?

La comparación con el Leicester City no significa que Brighton esté cerca de tener asegurado el título. La Premier League es larga, la competencia es feroz y los clubes con mayor presupuesto suelen disponer de plantillas más profundas para resistir las dificultades de una temporada.

Sin embargo, existen razones para mirar más allá de una buena racha. Brighton tiene 16 puntos después de siete partidos, cuatro más de los que acumulaba Leicester a la misma altura durante su histórica campaña de 2015-2016. Además, su producción ofensiva es superior: las Gaviotas suman 23 goles, mientras que aquel Leicester había anotado 15 en sus primeras siete jornadas.

El equipo de Claudio Ranieri terminó convirtiendo una temporada que parecía destinada a la permanencia en una de las mayores sorpresas de la historia del deporte. Brighton podría emular aquella hazaña, al menos parcialmente, si consigue mantenerse entre los protagonistas y transformar su buen inicio en una candidatura real.

No necesariamente tiene que ganar el campeonato para seguir ese camino. Terminar entre los primeros lugares, asegurar una clasificación a la Champions League o pelear hasta las últimas jornadas contra los gigantes ya representaría un logro extraordinario para un club que ha construido su crecimiento con paciencia.