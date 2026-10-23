Taddei: Manejos turbios en el INE

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES /
    Taddei: Manejos turbios en el INE
COMPARTIR

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos contratos millonarios, tráfico de influencias y triangulación de recursos que involucran a miembros de su entorno cercano y a empresas bajo la lupa de las autoridades financieras.

Uno de esos casos, documentado por el periódico Reforma, es el de Jonathan Navarrete Torres, quien fungía como chofer y presunto cocinero con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos. Navarrete Torres aparece desde 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, compañía que ha recibido contratos millonarios para dotar de papelería y materiales electorales al instituto.

Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones por presuntos vínculos con proveedores
Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral
Piden a Taddei dejar el INE para aclarar vínculos con Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Contratos
Corrupción

Personajes

Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones

INE
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Estado de derecho y la pasión por silenciar

true

Rápidos para vender y contratar. Lentos para cancelar
Conoce el terror que puede dar una buena lectura con estos libros.

Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza son causados por virus. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
El laureado director mexicano participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario: Guillermo del Toro
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 remontó ante Chile y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026.

México remonta a Chile en el Mundial Sub-17 Femenil y consigue sus primeros tres puntos
México intentó reaccionar en las últimas dos entradas, pero terminó derrotado por Nicaragua en el arranque del Campeonato Panamericano Sub-18.

México tropieza en el Panamericano Sub-18: Nicaragua lo derrota 9-4 en su debut