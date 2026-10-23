Taddei: Manejos turbios en el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos contratos millonarios, tráfico de influencias y triangulación de recursos que involucran a miembros de su entorno cercano y a empresas bajo la lupa de las autoridades financieras.

Uno de esos casos, documentado por el periódico Reforma, es el de Jonathan Navarrete Torres, quien fungía como chofer y presunto cocinero con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos. Navarrete Torres aparece desde 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, compañía que ha recibido contratos millonarios para dotar de papelería y materiales electorales al instituto.